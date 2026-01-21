Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet mantiene la alerta en Mallorca por la borrasca Harry y avisa de la llegada de Ingrid

La isla registró ayer 26 incidentes leves y el desborde de un torrente en Sencelles

Mallorca, en alerta amarilla por fenómenos costeros por la borrasca Harry

J.F. Mestre

Daniel Hidalgo

Palma

La borrasca Harry ha tenido en alerta a Mallorca desde el principio de semana, dejando importantes lluvias y fuertes vientos que han provocado 26 incidentes leves en la isla, con el desborde de un torrente en Sencelles.

Los efectos todavía se notarán durante la jornada de este miércoles 21 de enero, manteniendo la alerta amarilla en el levante mallorquín por fenómenos costeros, con olas de hasta tres metros de altura, según informa la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante la jornada no se descartan precipitaciones ocasionales y aisladas, sobre todo por la noche.

Alerta amarilla en Mallorca para este jueves

Para este 22 de enero, la Aemet prevé cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta que podrían ser localmente fuertes, tendiendo durante la tarde a predominar el cielo poco nuboso.

Desde las 4 de la madrugada hasta las 14 horas, Mallorca estará en alerta amarilla por vientos con rachas máximas de 70 kilómetros por hora en el norte, sur de la isla, y en la Serra de Tramuntana, y por fenómenos costeros en el sur, norte y levante por olas de hasta 3 metros.

Olas en Cala Estellencs.

Olas en Cala Estellencs. / J.L. Iglesias

Llega la borrasca Ingrid a Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de la llegada de la borrasca Ingrid este viernes a la Península, trayendo temporal marítimo, fuertes vientos, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas. En Mallorca, para este 23 de enero de momento la Aemet ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros con olas de hasta 3 metros de altura y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

También se espera alguna precipitación débil y ocasional, tendiendo por la noche a cubierto con precipitaciones moderadas.

La Aemet mantiene la alerta en Mallorca por la borrasca Harry y avisa de la llegada de Ingrid

