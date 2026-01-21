La Aemet mantiene la alerta en Mallorca por la borrasca Harry y avisa de la llegada de Ingrid
La isla registró ayer 26 incidentes leves y el desborde de un torrente en Sencelles
La borrasca Harry ha tenido en alerta a Mallorca desde el principio de semana, dejando importantes lluvias y fuertes vientos que han provocado 26 incidentes leves en la isla, con el desborde de un torrente en Sencelles.
Los efectos todavía se notarán durante la jornada de este miércoles 21 de enero, manteniendo la alerta amarilla en el levante mallorquín por fenómenos costeros, con olas de hasta tres metros de altura, según informa la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante la jornada no se descartan precipitaciones ocasionales y aisladas, sobre todo por la noche.
Alerta amarilla en Mallorca para este jueves
Para este 22 de enero, la Aemet prevé cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta que podrían ser localmente fuertes, tendiendo durante la tarde a predominar el cielo poco nuboso.
Desde las 4 de la madrugada hasta las 14 horas, Mallorca estará en alerta amarilla por vientos con rachas máximas de 70 kilómetros por hora en el norte, sur de la isla, y en la Serra de Tramuntana, y por fenómenos costeros en el sur, norte y levante por olas de hasta 3 metros.
Llega la borrasca Ingrid a Mallorca
La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de la llegada de la borrasca Ingrid este viernes a la Península, trayendo temporal marítimo, fuertes vientos, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas. En Mallorca, para este 23 de enero de momento la Aemet ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros con olas de hasta 3 metros de altura y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.
También se espera alguna precipitación débil y ocasional, tendiendo por la noche a cubierto con precipitaciones moderadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
- Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
- Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”
- Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
- Imputan a la mano derecha de Prohens por enchufar a su primo como chófer de la presidenta
- Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar