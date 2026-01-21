Más de 50 niños de Baleares con discapacidad motora grave podrán beneficiarse al año del primer exoesqueleto pediátrico integrado de España

El Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP) ha presentado este miércoles el exoesqueleto pediátrico Atlas 2030, una herramienta tecnológica de soporte a la marcha dirigida a niños de entre 3 y 10 años con discapacidad motora grave. Este dispositivo, desarrollado con tecnología española, se integra en el servicio público con el objetivo de tratar a pacientes con parálisis cerebral infantil (PCI) y atrofia muscular espinal (AME) de forma permanente, estimando una capacidad de atención de entre 50 y 70 usuarios anuales.

La incorporación de este equipo ha sido financiada por el Servicio de Salud con 209.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. Baleares se convierte así en la sexta comunidad autónoma en disponer de esta tecnología, con la particularidad organizativa de que su gestión se realizará de forma conjunta entre las áreas de Salud y de Servicios Sociales, ubicando el recurso en un centro de atención temprana en lugar de un entorno hospitalario de agudos.

Criterios médicos

El uso del exoesqueleto no será universal, sino que estará sujeto a una valoración clínica previa. Según ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, el protocolo establece que el pediatra rehabilitador debe autorizar el tratamiento. Los candidatos deben presentar condiciones específicas, como la capacidad de bipedestación y unas medidas antropométricas determinadas (altura y peso). Por el contrario, el tratamiento está contraindicado en casos de epilepsias no controladas, problemas cardiorrespiratorios graves o complicaciones articulares que impidan el movimiento mecánico.

El programa de rehabilitación estándar consistirá en ciclos de tres meses, con dos sesiones semanales de entre 45 y 60 minutos. Según la planificación técnica, durante el primer trimestre se atenderá a un grupo reducido de siete pacientes para, posteriormente, estabilizar la cifra en unos 17 menores por trimestre. La formación de los diez fisioterapeutas que operarán el robot comenzará la próxima semana, entre el 26 y el 30 de enero, requisito indispensable para el inicio de las sesiones.

Funcionamiento

Nacho Barrera, director comercial de Marsi Bionics (empresa fabricante surgida del CSIC), ha detallado que el dispositivo funciona como una estructura que sostiene al niño mientras unos motores inteligentes ejecutan o asisten el patrón de la marcha. El sistema permite dos modalidades: una automática, donde el robot marca el paso, y otra activa, en la que el dispositivo solo se mueve si detecta una intención de esfuerzo por parte del menor.

"A nivel de neuroplasticidad, estamos en los momentos más importantes del desarrollo de los pequeños", ha señalado Barrera, subrayando que el feedback que recibe el cerebro al completar el movimiento es clave para el aprendizaje motor. Además de la movilidad, los informes técnicos indican que este tipo de terapia contribuye a reducir la espasticidad (rigidez muscular) y las contracturas, mejorando colateralmente funciones como la capacidad respiratoria y el tránsito intestinal al mantener al menor en posición vertical y en movimiento.

Imagen del exoesqueleto que podrán utilizar los niños de Baleares para su rehabilitación. / CAIB

Coordinación sociosanitaria

La ubicación del Atlas 2030 en el SVAP responde a una estrategia de atención a la cronicidad. La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha remarcado que la intención es que el servicio no sea una intervención puntual, sino una prestación estable que se compagine con el resto de terapias que ya reciben los menores en este centro.

La integración de equipos de ambas consellerias ha permitido que el historial clínico y el seguimiento social del menor se unifiquen en el diseño del tratamiento. De este modo, los fisioterapeutas que ya tratan habitualmente a los niños en el SVAP serán los encargados de aplicar la tecnología, facilitando la adherencia al tratamiento y el conocimiento previo de las necesidades de cada familia.

El sistema guarda las configuraciones personalizadas de cada usuario en una tablet, lo que permitirá a los profesionales evaluar de forma objetiva la evolución de la fuerza y los rangos articulares de los niños a lo largo de los meses de tratamiento, generando datos para futuras investigaciones sobre estas patologías en las islas.