Ses Fonts Ufanes vuelven a brotar

Ses Fonts Ufanes, situadas en la finca pública de Gabellí Petit, en Campanet, han brotado este martes como consecuencia de las lluvias de los últimos días en Mallorca, un fenómeno que no se producía desde el 15 de marzo del año pasado. El Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha activado, en colaboración con el Ayuntamiento de Campanet, el protocolo habitual cuando brota este manantial esporádico, declarado monumento natural.

Estas fuentes espontáneas fueron declaradas monumento natural el 31 de agosto de 2011, por ser el fenómeno hidrogeológico notoriamente más singular de Mallorca. La zona declarada monumento natural ocupa 50,19 hectáreas. Su origen es la lluvia que cae en el macizo del monte Tomir y alrededores, que se infiltra en el subsuelo y se acumula en un acuífero por debajo del cual hay materiales poco permeables.

Cuando las lluvias son intensas y continuas, la capacidad del acuífero se ve sobrepasada, y el agua se abre camino hacia la superficie, brotando a través de las surgencias que hay en la parte baja de la finca de Gabellí Petit. El volumen medio que brota es de 11'3 hectómetros cúbicos. Son una fuente vauclusiana, con surgencias intermitentes producidas por el vertido del acuífero que brota de forma relativamente difusa, súbita y potente después de la acumulación de lluvia suficiente en el macizo del monte Tomir y sus alrededores.

Los caudales de afloramiento pasan, en unos minutos, de inexistentes a 1-3 metros cúbicos en las salidas normales y hasta los 100 metros cúbicos en salidas excepcionales, y se vierten al torrente de Sant Miquel, que atraviesa el pla de sa Pobla hasta la desembocadura en s'Albufera.

La zona de afloramiento se encuentra situada en la finca de Gabellí, en los alrededores de la ermita de Sant Miquel. Las condiciones particulares del sitio han motivado que se haya conservado la capa climática del encinar, uno de los mejor conservados de la zona y calificado como área natural de especial interés (ANEI) en el mayor grado de protección