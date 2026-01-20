El PSOE acusa al Consell de Mallorca de relegar la historia del arte en plazas de Patrimonio

El PSOE ha criticado este martes al Consell de Mallorca por relegar los conocimientos de Historia del Arte en la convocatoria de una plaza de técnico de Patrimonio Artístico del departamento de Cultura y dar prioridad a los administrativos.

La socialista Sofía Alonso se ha declarado "perpleja" después de que el departamento de Cultura haya decidido dar prioridad a los conocimientos administrativos sobre los artísticos y culturales en la convocatoria de la plaza de técnico superior de Patrimonio Artístico, ha informado el PSOE en un comunicado.

Alonso ha pedido a Cultura que rehaga la convocatoria y recupere los criterios selectivos vigentes desde hace dos décadas y dote la plaza convocada del requisito de conocimientos para proteger y decidir sobre el patrimonio de Mallorca "con criterios artísticos", siguiendo un dictamen de la Universidad de las Islas Baleares y del Comité Español de Historiadores del Arte.

Tal como se ha convocado, el nuevo técnico superior de Patrimonio Artístico del Consell de Mallorca que salga de la convocatoria en marcha ya no tendrá que acreditar conocimientos artísticos en profundidad para ganar la plaza porque "el temario que ha decidido imponer el Consell omite nombres propios y etapas enteras de la historia artística de Mallorca, como la cultura pretalayótica, el gótico pictórico o la importancia e influencia de Joan Miró".

"No creemos que sea una buena noticia no exigir este tipo de conocimiento para un perfil que debe trabajar en la tutela de y otras manifestaciones artísticas que forman parte de nuestra cultura", ha cuestionado Alonso.

La decisión del Consell de Mallorca supone un cambio radical en el perfil de la plaza para dar prioridad a conocimientos de tipo normativo y de gestión sobre los que permiten evaluar el patrimonio de la isla.

El grupo socialista ha pedido la anulación de la convocatoria en curso y el retorno a los criterios que se han requerido hasta la fecha, siguiendo las tesis de expertos de la UIB y del Comité Español de Historiadores del Arte.

Alonso recuerda que la UIB ha calificado la situación generada en el Consell de Mallorca como grave y preocupante, porque el personal que trabaja para la institución y ejerce las competencias plenas en materia de cultura y presupuesto en la isla "no puede adoptar decisiones ponderadas en la materia sin personal que disponga de los conocimientos históricos y artísticos adecuados".

La socialista ha afirmado que "el técnico superior de Patrimonio Artístico no puede ser únicamente un tramitador de la administración", sino que debe conocer "el valor del material cultural y patrimonial sobre el que actúa".

Alonso ha acusado al presidente, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta, Antònia Roca, de "decidir al margen de la Universidad y de la ciencia" y a espaldas a los historiadores de la UIB" y ha reivindicado que existan "perfiles culturales potentes" en el cuerpo de funcionarios.