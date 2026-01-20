"Las nuevas ideas solo nacen en la calma": un maestro de tai chi invita a un retiro en la montaña sagrada de Mallorca

"Las nuevas ideas solo surgen en la calma, cuando volvemos a vaciar la mente y dejamos de limitarnos a reaccionar", dice Mirko Lorenz mientras deja vagar la mirada sobre la amplia llanura verde de Campos y Llucmajor. Al fondo, en el horizonte, el mar centellea en la bahía de Palma. Aquí arriba, a unos 510 metros sobre el nivel del mar, se alza en el Puig de Randa la Ermita de Sant Honorat, uno de los enclaves espirituales más importantes de Mallorca.

El maestro alemán de tai chi y qigong invita conscientemente a retirarse aquí en el mes de abril. "Es el lugar ideal para recargar las baterías de forma activa", afirma el hombre de 51 años, residente en Berlín, mientras señala el camino hacia la sala de meditación pasando junto a los huertos, donde crecen enormes coles. Él mismo ya ha estado en cuatro ocasiones alojado en el recinto del monasterio y aprecia especialmente la energía y el silencio que se respiran en este lugar. También esta vez ha regresado para vivir de forma consciente el inicio del año en recogimiento y aislamiento.

El monasterio de Sant Honorat se encuentra en el monte Randa, en el municipio de Algaida. / Mirko Lorenz

Formación en los monasterios de China

De la vida en los monasterios sabe bien, porque ya con 23 años tomó una decisión que marcaría su trayectoria. El cocinero de formación trabajaba entonces como jefe de cocina en una residencia de ancianos, pero pronto se dio cuenta de que ese camino no le llenaría a largo plazo. "Vi a los monjes shaolin en la televisión y pensé: eso es lo que quiero hacer", cuenta.

Se trasladó durante un año a un monasterio en China para formarse allí. Para poder financiar su proyecto, puso en marcha una campaña de micromecenazgo. "Escribí a muchísima gente. Entre otros, Peter Maffay me envió entonces un cheque de 500 euros y me deseó mucho éxito", recuerda.

Mirko Lorenz se ha dedicado a las artes marciales chinas desde los 23 años. / Alexandra Bosse

En la Northern Chinese Martial Arts Academy y en las montañas Wudang comenzó así, en 2001, un camino de autorrealización que continúa hasta hoy. "Entrenaba entre seis y ocho horas al día, excepto los domingos. Como mi chino no era suficiente para una comunicación real, pasé prácticamente un año entero en silencio", relata Lorenz.

Cada día se dedicaba a la práctica de tai chi, qigong y meditación, aprendiendo a base de observar, repetir y copiar. «Es el método asiático: haces algo mil veces, hasta que sale de forma natural», explica. La experiencia en el monasterio lo marcó profundamente y lo reafirmó en la elección de su propio camino personal.

Un punto de inflexión tras el regreso a Alemania

"Cuando regresé a Alemania me sentía como una emisora de radio mal sintonizada: ya no estaba en la misma frecuencia", cuenta Lorenz. De vuelta a la vida cotidiana, fue necesaria una auténtica disciplina interior para mantener el ritmo de entrenamiento: dos horas por la mañana y dos por la tarde, cada día. "Ahí tuve que luchar de verdad con mi pereza interior", reconoce.

Aun así, continuó formándose con maestros chinos de renombre y desde entonces se ha dedicado por completo a las artes marciales chinas, que hoy transmite como profesor de tai chi y qigong. Le gusta, además, llevar a sus alumnos a retiros en monasterios, como el que ahora organiza en Sant Honorat.

El monasterio de Sant Honorat está abierto a personas de todas las confesiones. / Mirko Lorenz

En la sala de meditación y práctica, inundada de luz, con grandes ventanales y unas vistas impresionantes, explica los principios del tai chi: "Es una forma de movimiento suave y lenta, con transiciones fluidas y desplazamientos del peso. Quien la practica se concentra en la postura corporal y en una respiración tranquila, lo que permite vivirla como una meditación en movimiento".

Para los principiantes, sin embargo, la meditación de pie en el ejercicio conocido como “estar de pie como un árbol” resulta más bien incómoda. Con los pies separados a la anchura de los hombros, las rodillas ligeramente flexionadas y el tronco erguido, se levantan los brazos hasta la altura del pecho y se intenta relajar cuerpo y mente. "Los practicantes avanzados pueden permanecer hasta una hora en esta posición, pero los principiantes empiezan con cinco minutos", explica Lorenz.

El tai chi es adecuado para todas las edades y niveles de forma física y mejora el equilibrio corporal y la coordinación, incluso en personas con párkinson u otros trastornos del movimiento.

Los monasterios como espacios de fortalecimiento interior

Lorenz se retira con regularidad a monasterios cristianos para mantener su propio equilibrio interior y poder transmitir esta disciplina de salud de la forma más auténtica posible. Su atención está completamente centrada en el arte del movimiento asiático; todo lo demás pasa a un segundo plano.

El retiro que ofrecerá en Mallorca en abril está llamado a convertirse en una constante en su vida. De hecho, asegura que ya ha reservado una fecha también para 2027.

También desde el comedor del monasterio se disfruta de una vista impresionante de la isla. / Mirko Lorenz

La mística ermita situada en el municipio de Algaida no impresiona solo a él. Ya el erudito mallorquín Ramon Llull, considerado precursor de la lógica moderna y defensor de un cristianismo basado en la razón, se retiró hacia el año 1273 a una cueva en el monte Randa para meditar. Sant Honorat recuerda al gran pensador con una habitación dedicada a Ramon Llull.

La parte más recogida del monasterio dispone de habitaciones para hasta 22 huéspedes; Lorenz ha reservado 13 plazas para su retiro. Los cuatro monjes de la orden católica Missioners dels Sagrats Cors, que residen en el lugar, se encargarán durante el retiro de la pensión completa.

El programa incluye, además de tai chi, ejercicios de qigong y respiración, así como meditaciones y caminatas. Lorenz adapta todas las actividades al nivel de los participantes, de modo que no se requieren conocimientos previos.

El retiro de tai chi, con una duración de cinco días, tiene un precio de 425 euros, a los que se suman 375 euros por alojamiento y pensión completa.