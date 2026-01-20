Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento CórdobaAurelio Soto, jefe del departamento de Emergencias del GovernPalma suspende Sant SebastiàRCD Mallorca VARCriadero ilegal tortugasCrimen CostitxMateu Oliver, Colegio de Ingenieros de Baleares
instagramlinkedin

El temporal azota Mallorca: alerta naranja por oleaje y amarilla por lluvias y viento

Hace dos años los palmesanos ya torraron bajo la lluvia.

Hace dos años los palmesanos ya torraron bajo la lluvia. / Guillem Bosch

Duna Márquez

Agencias

Un Sant Sebastià sin celebraciones y pasado por agua.

Emergencias 112 de Baleares mantiene activas la alerta naranja por oleaje y la amarilla por lluvia y lluvias en prácticamente todo el archipiélago.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, mantendrá activo hasta las 18.00 horas el aviso amarillo por lluvias en la Serra de Tramuntana.

La naranja, que supone la activación del índice de gravedad uno (IG-1) del Plan Meteobal, se ha activado en Mallorca, así como la alerta amarilla por viento.

El aviso amarillo por viento, por su parte, estará en marcha hasta la misma hora en la Serra de Tramuntana y hasta la medianoche en el norte, nordeste y levante mallorquín. Se esperan rachas que podrían oscilar entre los 70 y los 80 kilómetros por hora (km/h).

Precisamente, según ha informado Aemet, en las últimas 24 horas se han registrado fuertes rachas de viento en el archipiélago. En la Serra de Alfàbia se ha llegado a los 105,8 km/h, mientras que en Cabrera el viento ha alcanzado los 96,1 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, este lunes llovió de forma persistente en todas las Islas, dejando acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en la Serra de Tramuntana.

Protección Civil mantiene la alerta por la borrasca 'Harry'

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene hasta este martes la alerta por temporal en el este y nordeste peninsular y Baleares a causa de la borrasca con gran impacto denominada 'Harry', según ha informado el organismo este lunes.

En este sentido, recomienda a la población extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales.

Este martes es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar balear, lo que afectará a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago. De esta manera, habrá un significativo empeoramiento del estado de la mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales.

Noticias relacionadas y más

A partir del miércoles, es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea, al igual que el temporal marítimo, que tenderá a ir amainando a lo largo del día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
  2. El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
  3. Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
  4. De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026
  5. Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”
  6. Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
  7. Imputan a la mano derecha de Prohens por enchufar a su primo como chófer de la presidenta
  8. Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar

El temporal azota Mallorca: alerta naranja por oleaje y amarilla por lluvias y viento

El temporal azota Mallorca: alerta naranja por oleaje y amarilla por lluvias y viento

Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa

Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa

Los ginecólogos baleares alertan del "desgaste extremo" de los médicos en los paritorios de Manacor: "La frustración es enorme"

Los ginecólogos baleares alertan del "desgaste extremo" de los médicos en los paritorios de Manacor: "La frustración es enorme"

Aurelio Soto, jefe del departamento de Emergencias del Govern: “Tienes que imaginar el peor de los casos para hacer frente a emergencias menos graves”

Aurelio Soto, jefe del departamento de Emergencias del Govern: “Tienes que imaginar el peor de los casos para hacer frente a emergencias menos graves”

Las olimpiadas del peloteo

La cosmética natural hecha en Mallorca se hace un hueco en el mercado: marcas locales con historia

La cosmética natural hecha en Mallorca se hace un hueco en el mercado: marcas locales con historia

La mujer que sufrió 40 cuchilladas en Costitx culpa a su expareja de la brutal agresión

La mujer que sufrió 40 cuchilladas en Costitx culpa a su expareja de la brutal agresión

En directo | Empieza un Sant Sebastià atípico tras el accidente de tren en Córdoba

Tracking Pixel Contents