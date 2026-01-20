El temporal azota Mallorca: alerta naranja por oleaje y amarilla por lluvias y viento

Un Sant Sebastià sin celebraciones y pasado por agua.

Emergencias 112 de Baleares mantiene activas la alerta naranja por oleaje y la amarilla por lluvia y lluvias en prácticamente todo el archipiélago.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, mantendrá activo hasta las 18.00 horas el aviso amarillo por lluvias en la Serra de Tramuntana.

La naranja, que supone la activación del índice de gravedad uno (IG-1) del Plan Meteobal, se ha activado en Mallorca, así como la alerta amarilla por viento.

El aviso amarillo por viento, por su parte, estará en marcha hasta la misma hora en la Serra de Tramuntana y hasta la medianoche en el norte, nordeste y levante mallorquín. Se esperan rachas que podrían oscilar entre los 70 y los 80 kilómetros por hora (km/h).

Precisamente, según ha informado Aemet, en las últimas 24 horas se han registrado fuertes rachas de viento en el archipiélago. En la Serra de Alfàbia se ha llegado a los 105,8 km/h, mientras que en Cabrera el viento ha alcanzado los 96,1 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, este lunes llovió de forma persistente en todas las Islas, dejando acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en la Serra de Tramuntana.

Protección Civil mantiene la alerta por la borrasca 'Harry'

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias mantiene hasta este martes la alerta por temporal en el este y nordeste peninsular y Baleares a causa de la borrasca con gran impacto denominada 'Harry', según ha informado el organismo este lunes.

En este sentido, recomienda a la población extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales.

Este martes es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar balear, lo que afectará a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago. De esta manera, habrá un significativo empeoramiento del estado de la mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales.

A partir del miércoles, es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea, al igual que el temporal marítimo, que tenderá a ir amainando a lo largo del día.