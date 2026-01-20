La cosmética natural hecha en Mallorca se hace un hueco en el mercado

Fragancias agradables, ingredientes naturales, nada de microplásticos: hay muchas razones para elegir la cosmética natural. En las droguerías de Mallorca abundan estos productos. Pero cuando, además, se busca producción local, el círculo se estrecha rápidamente. Grandes fabricantes hay pocos; a cambio, existen auténticos secretos bien guardados.

Para descubrirlos, conviene por un lado pasearse por los numerosos mercados y ferias, donde a menudo se ofrece cosmética natural artesanal. Por otro, ayuda contar con una red de contactos locales, gente que conoce a todo el mundo y se interesa por la sostenibilidad. Las siguientes recomendaciones son una selección sin pretensión de exhaustividad.

Una marca omnipresente en la isla es Tot Herba. El laboratorio de esta empresa familiar fundada en 1976 se encuentra en Pont d’Inca, donde produce una amplia gama de artículos bajo criterios respetuosos con el medio ambiente, como el uso de energías renovables y agua de lluvia tratada. También forma parte hoy de la empresa la histórica marca mallorquina de perfumes Flor d’ametler.

Los productos de higiene y cuidado corporal se elaboran con principios activos de plantas mediterráneas como almendra, lavanda, romero, manzanilla, salvia o hipérico. El catálogo incluye, por ejemplo, cremas faciales con hojas de olivo o albaricoque, acondicionadores capilares con aroma a hierbas, geles de ducha con algas, avena o aloe vera y la popular línea de leche de almendra, cuya loción corporal resulta ideal para la piel seca en invierno. Muchos productos también se venden en garrafas de cinco litros (totherba.com).

Cosmética natural de Sóller y Andratx

También muy conocidos son los productos de Jabón de Mallorca, elaborados en Sóller y disponibles, entre otros puntos de venta, en Fet a Sóller, así como en numerosos mercados y tiendas. Esta cosmética natural, producida mayoritariamente con ingredientes ecológicos de la isla, es obra del francés Joaquín Pourqué y su esposa Rose Castañer.

Las naranjas y limones del valle les proporcionan los aceites esenciales para la producción. Los jabones se cuecen a baja temperatura, no se saponifican de forma industrial. En 2017 se añadió la marca Mallorca Natur, con aceites corporales, perfumes, champús sólidos y bálsamos labiales en diversas fragancias y sabores. El proyecto más reciente de Joaquín es Es Saboner, lanzado en 2020: un jabón natural artesanal para manos, elaborado con aceite de oliva virgen (jabondemallorca.com y essaboner.com).

Por su parte, la alemana Trudi Murray, originaria de Colonia, está detrás de Gaia Natural Products. En su taller cerca de Andratx se elaboran productos de cuidado corporal y de spa a partir de ingredientes selectos, como aceites esenciales y aguas florales de cultivo ecológico. El amplio surtido incluye sprays y roll-ons contra el estrés o los mosquitos, limpiadores faciales, desmaquillantes, jabones, sérums, exfoliantes e incluso bálsamos naturales para barba y bigote (gaia-natural-mallorca.com).

Productos de cuidado natural de Sant Llorenç y Campanet

Una empresa familiar joven es S’Arrel de Llevant, con sede en Sant Llorenç des Cardassar. También aquí se priorizan ingredientes ecológicos locales. En su tienda online se puede encontrar, además de otros productos, una amplia selección de champús sólidos y jabones de bonito diseño, junto con jaboneras sostenibles de corcho, acondicionadores, sprays capilares y cosmética facial: desde limpiadores sólidos con yogur y violeta hasta exfoliantes con carbón activo y cremas hidratantes (sarreldellevant.net).

En la finca de permacultura S’Esquirol, cerca de Campanet, se ofrece una pequeña pero cuidada gama de cosmética natural: aceites naturales para cuerpo, cabello y masajes, así como diversas pomadas. Destaca el “Ungüento Fresh Air”, con mirto, laurel y romero, además de aceites esenciales de eucalipto, árbol del té y geranio, que ayuda al organismo en casos de tensión muscular y afecciones respiratorias. Los productos se venden directamente en la finca y online (fincasesquirol.com).

De la crema solar al aceite de CBD

Un nombre que encantará a los aficionados a los juegos de palabras es Ola CamBio, una empresa familiar con sede en Montuïri. Olas, cambio, bio: todo está presente en el concepto central de la marca, que son protectores solares ecológicos, respetuosos con el ecosistema marino. Además, la gama incluye cremas faciales, mantecas corporales, cremas de manos, sprays antimosquitos y aceite de CBD (olacambio.com).

Precisamente en este último ámbito destaca también la marca local Canem CBD. La cosmética natural con principios activos del cáñamo femenino lleva años en auge y constituye parte del catálogo de esta empresa, que produce aceite de CBD ecológico mallorquín en Binissalem, a partir de plantas de cultivo propio y aceite de oliva ecológico con DO Mallorca. En su tienda online se pueden adquirir bálsamos corporales nutritivos, productos after-sun y sérums faciales con ácido hialurónico, vitamina C y CBD (canem.es).