Mallorca continúa este miércoles en aviso naranja por oleaje

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este miércoles los avisos naranja por oleaje en Mallorca, a causa del paso de la borrasca 'Harry'.

El oleaje será más intenso en la isla, donde se mantiene activo el aviso naranja por este fenómeno. En la Serra de Tramuntana el aviso es amarillo y hasta las 12.00 horas por olas de tres a cuatro metros.

Igualmente, en el norte y nordeste y levante de la isla el aviso es naranja hasta las 04.00 horas y después pasará a amarillo, hasta las 12.00 horas. Se espera viento del nordeste de 50 a 70 km/h y olas de cuatro a cinco metros (ola máxima de ocho a diez metros).

El viento será del nordeste de 50 a 70 km/h y las olas de cuatro a seis metros. Además, se puede alcanzar una ola máxima de diez a 12 metros, con especial incidencia en costas y paseos orientados al nordeste.

La borrasca Harry deja 26 incidentes leves en Mallorca y desborda un torrente en Sencelles

Cabe recordar que durante este martes la borrasca Harry ha causado 43 incidentes sin heridos en Balears, sobre todo por agua acumulada en la calzada y caídas de árboles, así como el desbordamiento del torrente de Son Bordils, en la localidad mallorquina de Sencelles. El 112 ha contabilizado 20 incidentes por agua en la calzada, 8 caídas de árboles en vías públicas y otros 5 en otros lugares y 3 desprendimientos de elementos urbanos, según el balance del Servicio de Emergencias de Baleares, entre la 20 horas del lunes y las 13 horas de este martes.