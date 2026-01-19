Tragedia ferroviaria
Trabajadores de SFM sobre el choque de los trenes: "Es muy difícil entender qué ha pasado, parece que fallo humano no ha sido"
Personal de la empresa y autoridades guardan un minuto de silencio por las víctimas en la estación Intermodal de Palma
Desde el comité de empresa recuerdan que vienen denunciando situaciones de seguridad en Mallorca que les "preocupan" y el "oscurantismo" con los accidentes: "El domingo casi se incendia un vagón en Marratxí"
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha convocado a trabajadores de la empresa pública en la estación Intermodal de Palma, donde se ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario por el descarrilamiento de dos trenes en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en el que han fallecido al menos 39 personas y hay más de 150 heridos. A la concentración han acudido también la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, entre otras autoridades y representantes políticos, además de bomberos. "Es muy difícil entender lo que ha pasado, un fallo humano parece que no ha sido", señalaban desde el comité de empresa de SFM.
“Al parecer el fallo humano ya está descartado porque Renfe ya ha salido a decirlo y normalmente no se dan tanta prisa" manifiesta Alfredo Gutiérrez, miembro del comité de empresa de la empresa pública ferroviaria de Mallorca. "Aquí hay dos cuestiones", continúa, "o es problema del mantenimiento del tren o es problema del mantenimiento de la infraestructura. Eso es lo que tienen que resolver”. “Esperamos, que no pase como con los accidentes del metro de Valencia o el de Santiago y que se llegue hasta el final de la cuestión, sin tintes políticos, para que se vaya al plano técnico y que no pueda suceder”, advierte el maquinista.
Fijando la vista en SFM, declara que les "preocupa el estado de la vía. Hemos estado meses y meses con limitaciones de velocidad por su mal estado”, denuncia Gutiérrez. Avanza que este próximo jueves se reunirán para volver relatar "punto por punto todas las cuestiones que tenemos pendientes en temas de seguridad” en Mallorca.
Inquietud por el mantenimiento
El maquinista enumera que les inquieta el mantenimiento de las instalaciones de la vía y de las unidades. “No puede ser que unidades nuevas tengan limitaciones con los espejos, con las cámaras, la visibilización, etc. No pueden circular a más de 80 kilómetros”, cuando deberían hacerlo a 100 kilómetros, asegura.
“No puede ser que unidades nuevas no pueden circular a más de 80 kilómetros”, cuando deberían hacerlo a 100 kilómetros, dice un maquinista de SFM
También critican desde SFM el “oscurantismo” en cuanto a la información que se nos transmiten desde la empresa a los representantes de los trabajadores de los accidentes”. Así se lo han transmitido a Inspección de Trabajo. En este sentido, Gutiérrez señala que este domingo “casi se prende fuego un tren en Marratxí” y tenemos que enterarnos por los trabajadores para pedir explicaciones”.
Sus críticas parten de que hay “unos protocolos claros que ante cualquier incidente nos lo tienen que comunicar para intentar buscar soluciones”. Sobre el incidente de Marratxí de ayer por la mañana, y que provocó retrasos, todavía nada saben. Parece ser que hubo un problema con la catenaria (el sistema de suspensión en el aire del cable eléctrico, relata el representante de los trabajadores. También se refiere a otro problema que hubo recientemente cuando se quemó una superestación “por culpa de la mordida de una rata”.
