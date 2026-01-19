Por qué de repente tantas parejas jóvenes surcoreanas vienen a Mallorca

El perfil es siempre el mismo: surcoreanos, jóvenes, recién casados, de luna de miel y una duración de la estancia de dos o tres días. Desde hace tres años llegan al hotel Ca’n Bónico de Gori Bonet, en ses Salines.

“Corea es actualmente para nosotros el tercer mercado más importante, después de Alemania y Norteamérica”, afirma Gori Bonet, que también es presidente de la asociación de hoteleros de Colònia de Sant Jordi. Sin embargo, los huéspedes de Corea del Sur llegan prácticamente solo a su hotel. Bonet ha ganado el premio gordo en la lotería de las redes sociales.

“Hace cuatro o cinco años, conocidos influencers coreanos se alojaron en mi hotel durante su viaje de luna de miel. Lo supimos después por otros turistas coreanos que hablaron de su estancia con nosotros”, explica el hotelero. A raíz de eso, de repente otras parejas jóvenes de Corea del Sur comenzaron a llegar al hotel. A ellos también les gustó, y también recomendaron Mallorca para la luna de miel. El típico efecto bola de nieve.

Unos años después, el furor continúa. “De las 29 habitaciones que tenemos, dos o tres están siempre ocupadas por coreanos”, dice Bonet. Los recién casados ya saben al llegar dónde es bonito y qué calas quieren visitar en Mallorca. “Lo primero que hacen es ir a la ‘cala de Instagram’, Caló des Moro”, comenta Bonet. Apenas preguntan por otras excursiones o información. “Son muy discretos. Prácticamente solo tenemos contacto con ellos en la recepción o durante el desayuno.” Tampoco se les ve en el bar del hotel.

La comunicación con ellos es relativamente difícil. “Muy pocos hablan inglés”, afirma Bonet, “siempre están usando el móvil como traductor”. Para que los coreanos se sientan cómodos en su pequeño hotel, algunos camareros ya saben al menos unas pocas palabras en coreano, como annyeonghaseyo para decir “buenos días”. “Eso parece gustarles a los huéspedes coreanos”, señala el hotelero, de 45 años. Encontrar personal que hable más coreano, o incluso coreanos, es muy complicado. “Hasta ahora no me ha llegado ningún currículum de ese tipo”, dice el mallorquín.

“Si esta evolución continúa, tendremos que apuntarnos todos a cursos de idiomas”, dice Francisco Serrano, director del Hotel Nixe en Palma y presidente de la asociación de hoteleros de la capital balear, al diario MZ. No solo él, sino también otros hoteleros de Palma, han observado en los últimos años un claro aumento de turistas surcoreanos. Al principio estuvo Kang-In Lee, que jugó en el Real Mallorca entre 2021 y 2023. “Desde entonces cada vez vienen más surcoreanos. Les encanta Palma y la isla como destino romántico”, confirma Serrano. Los huéspedes suelen ser jóvenes y muy activos en redes sociales.

También las recientes series coreanas o programas musicales grabados en la isla podrían haber reforzado la popularidad de Mallorca entre los potenciales turistas, especula Serrano. Cree menos probable que el auge tenga que ver con Eak-tai Ahn, músico y compositor del himno nacional coreano, que tuvo una casa en el barrio palmesano de Cala Major y falleció allí en 1965.

Muchos turistas coreanos, sin embargo, se alegran al pasar, durante un paseo por el Borne, muy cerca de la tienda Massimo Dutti, junto al monumento dedicado al antiguo director principal de la Orquesta Sinfónica de Baleares. Además, estos turistas de Corea del Sur muestran interés por la cultura y la historia de la ciudad, afirma Serrano. “Joan Miró, por ejemplo, es muy valorado en la cultura asiática. Visitan la Fundació Pilar i Joan Miró, museos o la catedral.”

Serrano sospecha que los viajeros de luna de miel surcoreanos ya han establecido en la isla una ruta fija, conocida en su país, para la que las agencias de viajes ofrecen paquetes. En esa ruta aparentemente también está Sóller, como afirma el presidente de la asociación hotelera local, Lluís Rullán. “El año pasado, los turistas coreanos representaron el cuatro por ciento de las estancias en mi hotel; en años anteriores solo era el 0,12 %, casi siempre parejas”, explica. “Ahora ya no hay quien los pare”, añade el responsable del hotel Sa Tanqueta, en Fornalutx. La Serra de Tramuntana está muy de moda en Corea del Sur, según le cuentan los propios turistas.