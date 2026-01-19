Radar Meteorológico | Mallorca, en alerta por la borrasca Harry: ¿Lloverá durante los conciertos de la revetla de Sant Sebastià?

Mallorca se encuentra este lunes, revetla de Sant Sebastià, en alerta amarilla por lluvias, viento y fenómenos costeros, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Desde primera hora, la Serra de Tramuntana se encuentra en aviso por precipitaciones acumuladas en una hora de 30 litros por metro cuadrado, y de 70 en doce horas. A las 20 horas se sumará una alerta por rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, que también afectarán al norte y levante de la isla.

Radar meteorológico en directo

Pese a que Palma se libra de la alerta decretada por la Aemet, la previsión meteorológica prevé un 100% de probabilidad de lluvia entre las 18 y las 24 horas de este lunes 19 de enero. Cuando se celebran los conciertos de la revetla de Sant Sebastià. Ciutat también se verá afectada por el viento, con rachas máximas entre los 25 y los 55 kilómetros por hora.

La alerta se aumenta a naranja para el martes 20 de enero

Durante la madrugada del lunes al martes la alerta por fenómenos costeros se ampliará a naranja en la Serra de Tramuntana y en el norte de Mallorca por olas de hasta 6 metros de altura y se activará la amarilla en el sur de la isla, por olas de hasta 3 metros y vientos de 50 a 60 kilómetros por hora. Estos avisos durarán todo el 20 de enero.