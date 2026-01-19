Prohens cancela su agenda de este lunes en Madrid por el accidente ferroviario de Córdoba

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cancelado su agenda en Madrid, donde este lunes tenía previsto participar en el foro turístico Hotusa Explora, la antesala de Fitur, en señal de duelo y respeto por el accidente ferroviario de Córdoba.

En redes sociales, la líder del Ejecutivo autonómico expresó este domingo, tras conocer el alcance la tragedia, su "solidaridad", y la de los ciudadanos de Baleares, con Andalucía, tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba.

En Baleares se han convocado minutos de silencio en el Consolat de Mar (12.00 horas) y la Estación Intermodal (13.00 horas).