Prohens cancela su agenda de este lunes en Madrid por el accidente ferroviario de Córdoba
PALMA
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cancelado su agenda en Madrid, donde este lunes tenía previsto participar en el foro turístico Hotusa Explora, la antesala de Fitur, en señal de duelo y respeto por el accidente ferroviario de Córdoba.
En redes sociales, la líder del Ejecutivo autonómico expresó este domingo, tras conocer el alcance la tragedia, su "solidaridad", y la de los ciudadanos de Baleares, con Andalucía, tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba.
En Baleares se han convocado minutos de silencio en el Consolat de Mar (12.00 horas) y la Estación Intermodal (13.00 horas).
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
- Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
- De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026
- Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
- Anuncian la apertura de dos nuevos refugios de montaña en Mallorca
- Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”