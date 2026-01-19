Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pi de PollençaDimonis de PalmaJaume Adrover TerraferidaRCD MallorcaEclipse solar MallorcaJulio IglesiasFuerzas Armadas Baleares
instagramlinkedin

Prohens cancela su agenda de este lunes en Madrid por el accidente ferroviario de Córdoba

Foro España 360. 27.11.2025. Marga Prohens, presidenta del Gobierno de les Illes Balears y Gemma Robles, directora de la Red de Contenidos de Prensa Ibérica durante el diálogo ‘Vivienda y cohesión social: políticas de futuro en Baleares’ de Prensa Ibérica’ en el foro 'España 360’. Foto: Alba Vigaray

Foro España 360. 27.11.2025. Marga Prohens, presidenta del Gobierno de les Illes Balears y Gemma Robles, directora de la Red de Contenidos de Prensa Ibérica durante el diálogo ‘Vivienda y cohesión social: políticas de futuro en Baleares’ de Prensa Ibérica’ en el foro 'España 360’. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray / EPE

EP

PALMA

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cancelado su agenda en Madrid, donde este lunes tenía previsto participar en el foro turístico Hotusa Explora, la antesala de Fitur, en señal de duelo y respeto por el accidente ferroviario de Córdoba.

En redes sociales, la líder del Ejecutivo autonómico expresó este domingo, tras conocer el alcance la tragedia, su "solidaridad", y la de los ciudadanos de Baleares, con Andalucía, tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba.

Noticias relacionadas y más

En Baleares se han convocado minutos de silencio en el Consolat de Mar (12.00 horas) y la Estación Intermodal (13.00 horas).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
  2. El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
  3. Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
  4. Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
  5. De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026
  6. Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
  7. Anuncian la apertura de dos nuevos refugios de montaña en Mallorca
  8. Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”

Juan José Hidalgo (Air Europa): "Yo por Julio Iglesias doy la vida"

Juan José Hidalgo (Air Europa): "Yo por Julio Iglesias doy la vida"

Prohens cancela su agenda de este lunes en Madrid por el accidente ferroviario de Córdoba

Prohens cancela su agenda de este lunes en Madrid por el accidente ferroviario de Córdoba

La alta demanda de compradores extranjeros mantendrá al alza el precio en 2026

Por qué de repente tantas parejas jóvenes surcoreanas vienen a Mallorca

El BOE publica el nombramiento de Julio Cano como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado

El cibercrimen aumenta un 6% en Baleares en 2025 respecto a 2024: “La mayor dificultad es el alto grado de sofisticación, ya nadie está a salvo”

El cibercrimen aumenta un 6% en Baleares en 2025 respecto a 2024: “La mayor dificultad es el alto grado de sofisticación, ya nadie está a salvo”

Investigan una estafa de más de 200.000 euros en Mallorca con paquetes turísticos a Disney

Arranca la maratón del turismo en la semana de Fitur: sin presencia institucional de Baleares en el foro Exceltur

Arranca la maratón del turismo en la semana de Fitur: sin presencia institucional de Baleares en el foro Exceltur
Tracking Pixel Contents