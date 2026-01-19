Principio de acuerdo para eliminar la declaración de las capturas de los pescadores de Baleares

Las cofradías de pescadores han alcanzado esta tarde un principio de acuerdo con la Secretaría General de Pesca, tras una reunión que se ha celebrado en Madrid, para modificar algunas de las imposiciones que contempla nueva normativa europea. Una norma que obliga a los barcos pesqueros a comunicar con cuatro horas de antelación su llegada a puerto, además de informar de los detalles de la pesca obtenida antes de amarrar las barcas, es decir, durante la travesía de vuelta a la costa. Esta normativa ha motivado que los pescadores de Mallorca se hayan concentrado esta mañana en Palma, para protestar contra estas imposiciones, que consideran que no se pueden cumplir y, además, aseguran que pone en peligro el futuro del sector.

Fuentes próximas al sector han señalado que esta tarde la Secretaría General se ha mostrado dispuesta a apoyar algunas de las reivindicaciones que han expresado los representantes de las cofradías. Se ha acordado que los barcos de pesca no sufrirán infracciones económicas en los errores que se comuniquen sobre los kilos de pescados capturados durante la jornada pesquera. Esta excepción se aplicará cuando las capturas obtenidas sean inferiores a los 50 kilos. También han señalado que no será necesario avisar con cuatro horas el inicio del regreso al puerto y que la captura deberá ser comunicada en el momento de iniciar el regreso, o en el momento inmediato del desembarco. De esta manera se evitarán esperas innecesarias para entrar en el puerto.

El representante del Ministerio se ha mostrado dispuesto a plantear estas excepciones ante la Comisión Europea, de tal manera que los pescadores no sufran sanciones cuando se equivoquen sobre el número de capturas que comuniquen, así como de las especies obtenidas. Este principio de acuerdo ha sido comunicado esta tarde por Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías, que ha anunciado que mantendrá nuevas reuniones con los representantes del Ministerio de Pesca, que se han mostrados dispuestos a defender las reivindicaciones del sector, con el objetivo de que esta norma europea se modifique.