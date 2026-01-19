La nueva Ley de Eficiencia dispara las solicitudes de mediación en Baleares: un 200% más en tan solo un año

Las solicitudes de mediación en Baleares se han disparado en el último año como consecuencia directa de la nueva ley que obliga, en la mayoría de los casos, a intentar un acuerdo antes de acudir a los tribunales. Así lo reflejan los datos de la Institució de Mediació de les Illes Balears (IMIB), que registró en 2025 más del triple de peticiones que el año anterior.

En concreto, durante 2024 se presentaron 61 solicitudes de mediación, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 184. En términos prácticos, esto supone un aumento superior al 200%. Este crecimiento coincide con la entrada en vigor, en abril de 2025, de la llamada Ley de Eficiencia, que exige a ciudadanos y empresas intentar resolver sus conflictos mediante mediación u otros mecanismos similares antes de presentar una demanda judicial en la mayoría de asuntos civiles y mercantiles.

Mallorca crece más e Ibiza sigue liderando la mediación

El aumento de las solicitudes no ha sido igual en todas las islas. Mallorca es donde más han crecido, al pasar de 13 mediaciones tramitadas en 2024 a 64 en 2025, casi cuatro veces más.

Sin embargo, Ibiza continúa siendo la isla donde más se utiliza la mediación. De los 179 expedientes abiertos en Baleares el año pasado, 113 corresponden a las Pitiusas, es decir, más del 60 % del total. En esta isla, además, las solicitudes crecieron más de un 150 %. Menorca mantiene cifras mucho más reducidas, con dos expedientes tramitados en 2025 frente a uno el año anterior.

La IMIB es la entidad encargada de gestionar estos procedimientos de mediación y está integrada por el Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears (ICAIB) y las cámaras de comercio de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera.

¿Por qué ha aumentado tanto la mediación?

Además del cambio legal, la IMIB apunta a otros dos motivos que explican este fuerte incremento. Por un lado, la puesta en marcha y consolidación del servicio de mediación dentro de los juzgados de Ibiza, activo desde 2024, que permite derivar determinados conflictos directamente a mediación. En 2025, 34 de las solicitudes registradas en esta isla procedieron de estas derivaciones judiciales.

Por otro, muchos abogados han optado por la mediación como una vía segura y eficaz para sus clientes ante la obligación legal de intentar un acuerdo previo. Esto ha contribuido a que este mecanismo se consolide como una alternativa real a los procesos judiciales tradicionales.

La IMIB ampliará sus servicios con la conciliación privada

Coincidiendo con el Día Europeo de la Mediación, que se celebra el 21 de enero, la IMIB ha anunciado que ampliará sus servicios a lo largo del primer trimestre de 2026. La institución incorporará la conciliación privada, otro sistema de resolución de conflictos previsto en la nueva ley.

La conciliación es similar a la mediación, pero con una diferencia clave: en este caso, el profesional que interviene puede proponer soluciones concretas a las partes, mientras que en la mediación son las propias partes, con el asesoramiento de sus abogados, quienes buscan el acuerdo con la ayuda de un mediador neutral.

Según explica la letrada y mediadora Eva María Cardona Guasch, miembro de la Junta Directiva de la IMIB, esta ampliación del servicio refuerza el compromiso de la institución con "procedimientos de calidad, basados en la formación de los profesionales y en la colaboración con los abogados que asesoran a las partes".