Meliá reforzará su presencia en Malta con nueve hoteles en 3 años

Meliá Hotels International reforzará su presencia en Malta con un plan de expansión que supondrá la apertura de nueve hoteles en los próximos tres años, en colaboración con Agius Group a través de su división hotelera Blue Clay Collection.

El incremento de la presencia en destino se produce tras la reciente inauguración del hotel Ben Marsalforn Affiliated by Meliá el pasado noviembre, en un destino que "se consolida como referente del turismo de lujo en Europa", ha informado la cadena hotelera en un comunicado.

Cada establecimiento ha sido diseñado para reflejar la identidad de su comunidad local, desde la restauración de una residencia histórica en la capital, La Valeta, hasta la transformación de una casa señorial en Victoria, la principal ciudad de Gozo.

La cartera incluirá hoteles de distintas marcas de la cadena como The Meliá Collection, INNSiDE by Meliá, Affiliated by Meliá y Meliá Hotels & Resorts.

Habrá cuatro hoteles boutique de la enseña The Meliá Collection en La Valeta (declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unes), Gozo (donde la marca abrirá dos hoteles en Victoria) y en San Lawrenz, en el extremo noroeste.

La marca Affiliated by Meliá permitirá integrar hoteles independientes con carácter propio en localidades como Għarb, Qala y Ghajnsielem; mientras INNSiDE by Meliá estará representada a partir de esta primavera en Buggiba, en la bahía de San Pablo, al norte de Malta.

Además, se inaugurará un hotel Meliá Hotels & Resorts de 300 habitaciones en St. Julian’s.

El presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, considera las islas de Malta y Gozo "destinos con cualidades extraordinarias" que encajan con los valores de la marca. "Esta expansión refuerza nuestra ambición de consolidar el liderazgo como compañía vacacional en el Mediterráneo y refleja nuestro compromiso con el crecimiento a través de alianzas estratégicas locales", ha añadido.

Por su parte, la compañía Agius Group ha manifestado su apuesta por "revitalizar los centros urbanos y rurales de Malta mediante la inversión en hoteles boutique de alta calidad, que respeten su patrimonio y aporten estándares internacionales".