Juan José Hidalgo (Air Europa): "Yo por Julio Iglesias doy la vida"

El presidente de Globalia y Air Europa , Juan José Hildalgo ha asegurado este viernes que daría "la vida" por el cantante Julio Iglesias, del que es amigo muy cercano desde hace muchos años.

El cantante español, acusado por dos exempleadas de abusos sexuales, ocurridos presuntamente en 2021, ha negado este viernes esas acusaciones en su primera manifestación pública desde que saltó el caso el pasado martes, y ha afirmado que nunca ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.

Preguntado, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, por si considera que se trata de una operación para desprestigiar a Julio Iglesias, Hidalgo ha declinado opinar, pues "para eso está la Justicia" y se trata de "él y de las personas que le han denunciado", y ha añadido que "yo por Julio (Iglesias) doy la vida".

Íntimo amigo de Iglesias

"Si me la pide mañana se la doy, porque de verdad es íntimo amigo mío y lo voy a defender", porque "es el hombre más internacional que tenemos, el más universal, y yo desde luego daría todo lo que me fuera posible por Julio", ha afirmado.

Según ha recordado, conoció al cantante en 1995, cuando le contrataron, a través de Viajes Halcón para dar 19 conciertos en España y desde entonces han desarrollado una gran amistad y han coincidido también en Punta Cana, Santo Domingo, donde ambos pasan mucho tiempo.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha abierto una investigación sobre el asunto y tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron al cantante, representadas por la organización Women's Link.

Por su parte, Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán, con bufete en Madrid y que ha intervenido en varios casos de notoriedad pública, para hacer frente a estas acusaciones.