Investigan una estafa de más de 200.000 euros en Mallorca con paquetes turísticos a Disney

La Policía Nacional está investigando una estafa de más de 200.000 euros en Mallorca con la comercialización de paquetes turísticos a Disney. Los agentes sospechan que hay más de una decena de afectados con el fraude gestado en la isla.

Los investigadores están rastreando un sinfín de operaciones bancarias entre diferentes cuentas bancarias. Ya han localizado un continuo trasvase de dinero en el que figuran varias personas, casi todas ellas radicadas en Mallorca.

De momento, los policías tienen identificados a media docena de perjudicados, pero creen que esta cifra irá aumentando con el paso del tiempo y a medida que se conozca el fraude.

También han localizado a varios sospechosos que habrían participado en la estafa, algunos de ellos como cómplices. De hecho, este mes de diciembre tomaron declaración a un hombre en calidad de investigado en dependencias policiales en Palma. Luego, el ciudadano quedó en libertad. Su participación se circunscribe a su presunta colaboración con el principal sospechoso, quien le envió una cantidad de dinero cercana a los 3.000 euros para que luego él la remitiera a otra cuenta bancaria. Según su versión, tal como le llegó el importe, él lo reenvió, como le habían indicado. Su función podría encuadrarse a la de una ‘mula’ bancaria, habitualmente utilizada en este tipo de fraudes en los que se usa a personas interpuestas que utilizan sus propias cuentas bancarias para transferir el dinero de los cabecillas o principales sospechosos de la estafa a otras personas, normalmente a cambio de una comisión.

En este caso, el presunto cómplice de la estafa también habría resultado una víctima porque al parecer no recibió ningún beneficio a cambio, sino que perdió una suma aproximada de 3.000 euros que él había prestado con anterioridad. Precisamente, accedió a reenviar el dinero que recibió, tal como le habían dicho, creyendo que de esta manera se podría desbloquear la cuenta del principal sospechoso y así le devolverían el dinero que él había invertido.

El origen, un rentable negocio

El fraude se originó cuando un allegado, el cabecilla de le estafa, le solicitó que le prestara dinero porque tenía entre manos un negocio muy rentable de paquetes turísticos a Disney. Según le comentó, había conseguido una serie de viajes al parque infantil a muy buen precio. Se trataba de paquetes a Disney muy baratos que luego podría colocar por un precio muy superior en otros canales de comercialización, por lo que el negocio era muy ventajoso.

Las explicaciones le convencieron y decidió hacer la inversión y dejarle el dinero. Así, le entregó una cantidad aproximada a 3.000 euros mediante distintas transferencias bancarias. Primero, realizó un pago de unos mil euros y, con posterioridad, otro por un importe similar.

Pasado un tiempo, el principal sospechoso le indicó que tenía la cuenta bloqueada y que, por ello, no le podía devolver el dinero que le había prestado para poder sufragar los paquetes turísticos de Disney. Para lograr desbloquearla, le dijo que debía transferir un dinero que le llegaría a su cuenta. Su colaborador obedeció y, una vez recibió 3.000 euros, los desvió al destino indicado.

La Policía Nacional prosigue con las pesquisas para tratar de desarticular el entramado.