Educación adelanta las oposiciones docentes a mayo para blindar el inicio del curso escolar

La Conselleria de Educación y Universidades ha puesto este lunes sobre la mesa una propuesta que promete sacudir el calendario de miles de opositores en el archipiélago. El conseller Antoni Vera, en declaraciones a los medios antes de la reunión de la Mesa Sectorial, ha anunciado la intención del Govern de adelantar las oposiciones a las primeras semanas de mayo. Este movimiento, que rompe con la tradición de celebrar los exámenes a finales de junio, busca una reestructuración profunda de los tiempos administrativos para "conseguir que todas las vacantes estén cubiertas para el inicio de curso y todos los trámites se hagan antes de agosto".

El conseller ha sido taxativo al explicar que la prioridad absoluta de su departamento es la eficiencia administrativa y la conciliación de los docentes. Según ha detallado, la propuesta sitúa el inicio de las oposiciones en los días 9 y 10 de mayo. El motivo principal -ha dicho-es puramente logístico: finalizar todo el proceso de examen antes de que acabe junio para dedicar el mes de julio íntegramente a las adjudicaciones de plazas y a los trámites de interinos.

Evitar el colapso de agosto

La experiencia del curso anterior ha sido el detonante de esta decisión. El conseller Vera ha recordado que el año pasado las cifras de cobertura no fueron las deseadas y que el sistema se vio tensionado por la necesidad de realizar trámites urgentes en pleno mes de agosto. La intención ahora es trasladar gran parte de la carga de gestión de sustituciones, que habitualmente se arrastra hasta septiembre, al mes de julio.

"Nuestro objetivo ha de seguir siendo conseguir que todas las vacantes estén cubiertas para el inicio de curso y que todos los trámites se hagan antes de agosto", ha afirmado Vera ante los medios. El conseller ha insistido en que, al adelantar las oposiciones, el sistema dispondrá de un margen de maniobra crucial. "Proponemos adelantarlo porque así podríamos tener unas oposiciones acabadas a finales de junio y dedicar julio a hacer las adjudicaciones y el primer trámite de interinos", ha añadido, subrayando que esto permitirá realizar un último trámite de sustituciones a finales de julio para cubrir la gran mayoría de las plazas.

Nuestro objetivo ha de seguir siendo conseguir que todas las vacantes estén cubiertas para el inicio de curso y que todos los trámites se hagan antes de agosto Antoni Vera — Conseller de Educación

El impacto en los opositores

El conseller ha asegurado ser plenamente consciente de que esta medida supone un reto para quienes se preparan para obtener una plaza fija. Adelantar el examen un mes implica reajustar los planes de estudio y la preparación de las unidades didácticas. No obstante, Vera ha apelado a la "visión de conjunto" del sistema educativo balear para justificar la medida.

"Somos conscientes de que es un cambio, pero hay que mirar en el conjunto", ha defendido el conseller. Según sus palabras, esta planificación no solo beneficia a la administración, sino también a los propios docentes, especialmente a los interinos. "Queremos minimizar al máximo los errores, por eso trasladamos gran parte de estas sustituciones de septiembre a julio, así la gente puede programar su vida mejor", ha puntualizado Vera, haciendo referencia a la incertidumbre que viven muchos profesores, que no conocen su destino hasta pocos días antes de empezar las clases.

Secundaria y las Pitiusas, en el foco

Durante la comparecencia, se han desglosado las cifras provisionales que manejará la Mesa Sectorial. La previsión actual es de aproximadamente 643 plazas, una cifra que todavía podría variar ligeramente en función del concurso de traslados. El reparto territorial muestra una clara concentración en Mallorca, con 410 plazas, seguida de Ibiza con 176, Menorca con 41 y Formentera con 16.

En cuanto a las etapas educativas, el grueso de la convocatoria se dirige a Secundaria y Bachillerato, con un total de 430 plazas. El resto se distribuye entre 147 plazas para el cuerpo de maestros, 40 para Formación Profesional, 18 para profesores de Música y Artes Escénicas, y ocho plazas destinadas a las Escuelas Oficiales de Idiomas. Vera ha puesto especial énfasis en las plazas de difícil cobertura en las Pitiusas, "muy condicionadas por la crisis de la vivienda", y en la necesidad de ofrecer indemnizaciones adecuadas para atraer docentes a estas zonas.

Mejoras en las condiciones de los tribunales

Otro de los puntos clave de la jornada ha sido la propuesta para modificar la composición de los tribunales de oposición. Hasta la fecha, el porcentaje de participación voluntaria en estos órganos era del 50%. La Conselleria pretende elevar esa cifra hasta el 75% de voluntarios. Además, Vera ha anunciado que ya se han iniciado los trámites para aumentar la indemnización que reciben los docentes por formar parte de estos tribunales, buscando así incentivar la participación y profesionalizar aún más el proceso evaluador.

En un plano más general, el conseller ha informado sobre la subida salarial del 2,5% que entrará en vigor este mes de enero de 2026. Esta medida, acordada previamente a nivel de Govern con todos los sindicatos, afecta a todo el personal público de las islas, incluidos los docentes. Asimismo, ha recordado que se ha avanzado en la homogeneización de la indemnización por residencia, un "compromiso firme para mejorar el complemento salarial de los trabajadores del sector educativo en el archipiélago".

Finalmente, el conseller ha recordado que de las 1.167 personas inscritas, un 30% no llegó a presentarse al examen. De las 536 plazas ofrecidas, no se llegó al 50% de aprobados y 23 tribunales no pudieron siquiera constituirse por falta de aspirantes en determinadas especialidades. "Es un proceso importante, pero hay que adelantarlo", ha concluido Vera, insistiendo en que la convocatoria oficial se publicará previsiblemente entre la segunda y la tercera semana de febrero, justo después de que salga a la luz el concurso de traslados autonómico.