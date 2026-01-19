Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Las reacciones desde Mallorca por el accidente de tren en Córdoba

Captura de imágenes áreas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España.

Captura de imágenes áreas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España. / EFE

Redacción Digital

Palma

Al menos 39 personas han fallecido y más un centenar han resultado heridas tras descarrilar dos trenes en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cancelado su agenda en Madrid, donde este lunes tenía previsto participar en el foro turístico Hotusa Explora, la antesala de Fitur, en señal de duelo y respeto por el accidente ferroviario de Córdoba.

Actualizar

