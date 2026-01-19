En directo | Las reacciones desde Mallorca por el accidente de tren en Córdoba

Armengol expresa su pésame a las víctimas y familiares del accidente en Adamuz en "un día de mucho dolor" / J.F. Mestre

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha expresado su pésame a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba.

"Hoy es un día de mucho dolor", ha manifestado Armengol en declaraciones a los medios este lunes después de participar en un minuto de silencio en el Consolat de Mar.

También ha agradecido a todos los servicios de emergencia y trabajadores públicos que están actuando en el lugar del accidente y "están haciendo un trabajo inmenso". "Nuestro corazón está con las víctimas y familiares", ha concluido.