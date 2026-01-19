En Directo
En directo | Las reacciones desde Mallorca por el accidente de tren en Córdoba
Al menos 39 personas han fallecido y más un centenar han resultado heridas tras descarrilar dos trenes en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cancelado su agenda en Madrid, donde este lunes tenía previsto participar en el foro turístico Hotusa Explora, la antesala de Fitur, en señal de duelo y respeto por el accidente ferroviario de Córdoba.
Joan Mora
Minuto de silencio delante de los talleres del tren de Sóller
Rosa Ferriol
Minuto de silencio en Inca
EFE
Armengol expresa su pésame a las víctimas y familiares del accidente en Adamuz en "un día de mucho dolor"
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha expresado su pésame a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba.
"Hoy es un día de mucho dolor", ha manifestado Armengol en declaraciones a los medios este lunes después de participar en un minuto de silencio en el Consolat de Mar.
También ha agradecido a todos los servicios de emergencia y trabajadores públicos que están actuando en el lugar del accidente y "están haciendo un trabajo inmenso". "Nuestro corazón está con las víctimas y familiares", ha concluido.
J.F. Mestre
No se ha solicitado ayuda a Baleares
Prohens, que el domingo por la noche mantuvo contacto a través de mensajes telefónicos con el presidente de Andalucía, ha señalado que de momento no se ha solicitado ninguna ayuda a Baleares para que colabore en el rescate de las víctimas. Destacó también la decisión del Gobierno central de decretar tres días de luto oficial a partir de esta próxima media noche.
Por su parte, Armengol señaló que en estos momentos es necesario estar junto a las víctimas y sus familiares, y destacó la labor que están desarrollando los equipos de emergencia que están trabajando en el lugar donde se produjo este grave accidente ferroviario.
J.F. Mestre
Las instituciones de Baleares han querido mostrar el dolor que ha supuesto el accidente ferroviario ocurrido anoche en Córdoba
Los políticos que dirigen las principales instituciones se han concentrado este mediodía frente al Consolat de la Mar, para rendir un respetuoso homenaje a los pasajeros del tren que han fallecido en este trágico accidente, así como a las decenas de heridos. Han encabezado este homenaje silencioso la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. También han acudido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.
Myriam B. Moneo
Comité de Empresa de SFM sobre el accidente ferroviario en Ademuz: "Sentimos esta tragedia como propia"
"Los trabajadores de Serveris Ferroviaris de Mallorca (SFM), a través de su comité de empresa manifiestan este lunes su "más profundo dolor y consternación" por el grave accidente ferroviario ocurrido en Ademuz
Duna Márquez
PP y PSIB cancelan sus actos de este lunes por el accidente ferroviario de Córdoba PP y PSIB cancelan sus actos de este lunes por el accidente ferroviario de Córdoba
El PSIB ha cancelado todos los actos previstos para este lunes en Palma con motivo de las fiestas de Sant Sebastià y acudirá a los minutos de silencio convocados en recuerdo y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
Por su parte, el PP también ha decidido cancelar el tradicional fugeró de Palma, que iba a celebrarse en los jardines de Palau Reial y al que estaba previsto que asistirán la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto al presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.
Antonio Muñoz
Al menos 39 personas han fallecido y más un centenar han resultado heridas tras descarrilar dos trenes en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Tras el accidente, varias personas quedaron atrapadas en los vagones, y los equipos de emergencia continúan trabajando intensamente en la zona del accidente.
EP
Prohens cancela su agenda de este lunes en Madrid por el accidente ferroviario de Córdoba
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cancelado su agenda en Madrid, donde este lunes tenía previsto participar en el foro turístico Hotusa Explora, la antesala de Fitur, en señal de duelo y respeto por el accidente ferroviario de Córdoba.
