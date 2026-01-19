Comité de Empresa de SFM sobre el accidente ferroviario en Ademuz: "Sentimos esta tragedia como propia"

"Los trabajadores de Serveris Ferroviaris de Mallorca (SFM), a través de su comité de empresa manifiestan este lunes su "más profundo dolor y consternación" por el grave accidente ferroviario ocurrido en Ademuz, que de momento se salda con al menos 39 muertos y más de 150 heridos. "Como trabajadores del sector, sentimos esta tragedia como propia y enviamos todo nuestro apoyo a las víctimas, a sus familias y a los compañeros de RENFE e IRYO".

A través de un comunicado de prensa también se pronuncian sobre la convocatoria de concentración realizada por la gerencia de SFM: "Acudiremos hoy a las 13:00 h a la Estación Intermodal (vía 10) para guardar un minuto de silencio, pero lo hacemos por respeto a las víctimas y por hermandad ferroviaria, desmarcándonos de cualquier uso institucional o partidista que pueda revestir al acto"

"Nuestro luto no borra la realidad, cuando en el día a día se ignoran las denuncias de las deficiencias. La seguridad ferroviaria no se garantiza con fotos ni actos oficiales, sino con inversión real", critican los trabajadores que reivindican "dignidad frente a la gestión"

"El mejor homenaje que podemos rendir a quienes han sufrido este accidente es exigir que la seguridad sea la prioridad absoluta", reclaman. "Por respeto a las víctimas, hoy guardaremos silencio, pero avisamos: pasado este momento de duelo, pondremos sobre la mesa con toda la firmeza cada una de las carencias que comprometen nuestro trabajo", continúan denunciando los trabajadores.

"Hacemos un llamamiento a los compañeros y compañeras a asistir como bloque unido de trabajadores, manteniendo la sobriedad y la distancia crítica que la gravedad de los hechos requieren", concluyen.