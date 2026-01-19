Comité de Empresa de SFM sobre el accidente ferroviario en Ademuz: "Sentimos esta tragedia como propia"
"El mejor homenaje que podemos rendir es exigir que la seguridad sea la prioridad absoluta", defienden los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca
"Los trabajadores de Serveris Ferroviaris de Mallorca (SFM), a través de su comité de empresa manifiestan este lunes su "más profundo dolor y consternación" por el grave accidente ferroviario ocurrido en Ademuz, que de momento se salda con al menos 39 muertos y más de 150 heridos. "Como trabajadores del sector, sentimos esta tragedia como propia y enviamos todo nuestro apoyo a las víctimas, a sus familias y a los compañeros de RENFE e IRYO".
A través de un comunicado de prensa también se pronuncian sobre la convocatoria de concentración realizada por la gerencia de SFM: "Acudiremos hoy a las 13:00 h a la Estación Intermodal (vía 10) para guardar un minuto de silencio, pero lo hacemos por respeto a las víctimas y por hermandad ferroviaria, desmarcándonos de cualquier uso institucional o partidista que pueda revestir al acto"
"Nuestro luto no borra la realidad, cuando en el día a día se ignoran las denuncias de las deficiencias. La seguridad ferroviaria no se garantiza con fotos ni actos oficiales, sino con inversión real", critican los trabajadores que reivindican "dignidad frente a la gestión"
"El mejor homenaje que podemos rendir a quienes han sufrido este accidente es exigir que la seguridad sea la prioridad absoluta", reclaman. "Por respeto a las víctimas, hoy guardaremos silencio, pero avisamos: pasado este momento de duelo, pondremos sobre la mesa con toda la firmeza cada una de las carencias que comprometen nuestro trabajo", continúan denunciando los trabajadores.
"Hacemos un llamamiento a los compañeros y compañeras a asistir como bloque unido de trabajadores, manteniendo la sobriedad y la distancia crítica que la gravedad de los hechos requieren", concluyen.
