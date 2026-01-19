El BOE publica el nombramiento de Julio Cano como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el nombramiento de Julio Cano Antón como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Cano, que también ha sido promovido a la categoría de fiscal de sala, ya ha cesado como fiscal superior de Baleares. Así, desde principios de enero es el teniente fiscal en las islas, Adrián Salazar, quien ejerce en funciones de jefe en el ministerio público en el archipiélago.

El BOE del pasado 8 de enero de 2026 recoge el Real Decreto 7/2026, de fecha 7 de enero, relativo al nombramiento de Julio Cano, a propuesta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, vista la formulada por la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, con conocimiento del Consejo Fiscal. El anterior fiscal superior de Baleares es nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Pese a haber sido ya designado de forma oficial a principios de este año, Julio Cano no tomará posesión de su cargo previsiblemente hasta finales de este mes.

La marcha del hasta hace poco máximo responsable del ministerio público en las islas a Madrid, su lugar de nacimiento, se hizo pública el pasado 11 de diciembre de 2025 durante la toma de posesión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien anunció su fichaje y destacó que “es un ejemplo de trabajo, profesionalidad y rigor”, además de “un fiscal querido y respetado en la carrera”.

Puesto estratégico

Su nuevo destino en la capital española en un puesto estratégico y de gran responsabilidad a nivel nacional en la cúpula de la fiscalía estatal, así como su ascenso a fiscal de sala, alcanzando el máximo rango en la fiscalía, ha supuesto que la plaza de fiscal superior de Balears quede vacante, si bien se desconoce todavía quién asumirá el cargo en el archipiélago.

Uno de los nombres que más suenan para relevarle en las islas es el del actual teniente fiscal Adrián Salazar. Ambos han trabajado de forma conjunta durante muchos años en la fiscalía antidroga de Baleares y en el área de medio ambiente y existe una gran afinidad entre ellos. De hecho, ambos están vinculados a la misma asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Julio Cano llevaba más de 20 años en Mallorca.