PP y PSIB cancelan sus actos de este lunes por el accidente ferroviario de Córdoba
El PSIB cancela sus actos previstos en Palma
El PP ha decidido suspender el tradicional fugeró de Palma
Agencias
El PSIB ha cancelado todos los actos previstos para este lunes en Palma con motivo de las fiestas de Sant Sebastià y acudirá a los minutos de silencio convocados en recuerdo y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
Los socialistas, en un comunicado, han trasladado sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario.
También han expresado su agradecimiento a todos los servicios de emergencias que están trabajando en la zona de la tragedia y a los voluntarios que están colaborando.
Suspendido el tradicional fogueró del PP de Palma
Por su parte, el PP también ha decidido cancelar el tradicional fugeró de Palma, que iba a celebrarse en los jardines de Palau Reial y al que estaba previsto que asistirán la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto al presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.
Prohens cancela su agenda en Madrid
En señal de duelo y respeto por el accidente ferroviario de Córdoba, Prohens también ha cancelado su agenda en Madrid, donde este lunes tenía previsto participar en el foro turístico Hotusa Explora, la antesala de Fitur,
En redes sociales, la líder del Ejecutivo autonómico expresó este domingo, tras conocer el alcance la tragedia, su "solidaridad", y la de los ciudadanos de Baleares, con Andalucía, tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba.
Al menos 39 muertos y más de 100 heridos
El accidente ocurrió sobre 19.45 horas del domingo, cuando el tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.
Por esa vía circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del accidente. Por el momento se ha confirmado el fallecimiento de 39 personas y hay otras 152 que han resultado heridas, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración.
