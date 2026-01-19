Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar

El acceso a los cuidados profesionales en el ámbito doméstico contará a partir de esta semana con un nuevo marco de financiación pública en Baleares. La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, junto a la directora de Igualdad y Conciliación, Margalida Darder, ha presentado este lunes el denominado 'cheque canguro'. Se trata de una línea de ayudas económicas que busca facilitar que las familias trabajadoras, tanto por cuenta ajena como autónomas, puedan contratar personal para el cuidado de sus hijos.

Esta medida- según ha explicado en rueda de prensa Cabrer- es el resultado de la aplicación de la Ley 3/2025 de conciliación, aprobada en julio del pasado año y pretende, según los datos aportados por la administración, incentivar la salida de la economía sumergida de un sector que históricamente ha carecido de relaciones laborales formalizadas. Durante su intervención, la consellera ha precisado que la convocatoria se publicará este martes, 20 de enero, en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), estableciendo un presupuesto inicial de 320.000 euros, una cifra que la Conselleria contempla ampliar en caso de que la demanda supere la partida asignada.

Cuantía de las ayudas

El funcionamiento del 'cheque canguro' se basa en la renta per cápita de la unidad familiar, y no en los ingresos totales del hogar. Este cálculo se obtiene dividiendo los ingresos anuales entre el número de miembros que integran la familia, un método que busca "ajustar la ayuda a la carga real de cada domicilio". En este sentido, la ayuda máxima permitida por año e independientemente de la situación de la unidad familiar se ha fijado en 4.000 euros.

Los baremos establecidos determinan que las familias con una renta per cápita inferior a 20.000 euros podrán recibir una subvención del 100% de los costes. Para aquellas situadas en el tramo entre los 20.000 y los 29.999 euros, la cobertura será del 75%. Quedan fuera de la convocatoria todos aquellos hogares que superen los 30.000 euros de renta per cápita. La consellera ha detallado que el cheque subvenciona íntegramente el coste de la seguridad social y añade un 25% adicional para ayudar con los costes del salario o la gestión administrativa del contrato.

Familias monoparentales y numerosas

El diseño de la convocatoria introduce excepciones para ciertos colectivos considerados prioritarios. Las familias monoparentales podrán acceder a la subvención del 100% siempre que su renta per cápita no exceda los 30.000 euros. Esta decisión responde, según ha explicado la consellera, a las necesidades detectadas en reuniones con asociaciones de familias monoparentales y numerosas, sectores que han trasladado al Govern la dificultad de mantener un empleo a jornada completa sin apoyos externos para el cuidado de menores.

La ayuda se dirige a hogares con hijos menores de 12 años, aunque este límite se amplía hasta los 18 años en el caso de que el menor presente alguna discapacidad reconocida. Cabrer ha definido esta medida como «pionera en Baleares» y ha señalado que, aunque ya se aplica en alguna otra comunidad autónoma, el modelo balear busca adaptarse a las peculiaridades locales, incluyendo a los trabajadores con contratos fijos discontinuos, muy presentes en la economía de las islas.

Carácter retroactivo

Uno de los puntos clave de la comparecencia ha sido la confirmación del carácter retroactivo de la subvención. Las familias podrán solicitar la ayuda para cubrir los gastos de contratación realizados desde el 1 de enero de 2025. Cabrer ha justificado esta decisión señalando que «todas las familias que ya tengan contratada a una persona ya han pagado el 100% de la seguridad social de todo el año» y que, al ser una aplicación práctica de la ley aprobada el año pasado, se ha querido que el beneficio cubra todo el ejercicio anterior.

Además del apoyo a la conciliación, el Ejecutivo autonómico persigue un objetivo de normalización laboral. La consellera ha subrayado que este sector es «cada vez más importante» y que el incentivo económico debe servir para fomentar la contratación formal de empleadas del hogar. De este modo, la ayuda queda supeditada a que exista un contrato legal, lo que garantiza los derechos laborales de las personas cuidadoras y su correspondiente cotización al sistema público de protección social.

Plazo de solicitud

Tras la publicación oficial de la orden este martes en el BOIB, los interesados dispondrán de un plazo que comenzará el quinto día hábil y que se mantendrá abierto durante seis meses, hasta el 30 de junio de 2026. Las solicitudes se tramitarán por orden de llegada, lo que se conoce técnicamente como concurrencia no competitiva, hasta agotar los fondos disponibles.

Cabrer ha calificado esta convocatoria como una «prueba piloto» y ha avanzado que tendrá continuidad durante el presente año 2026 con una nueva convocatoria. La intención declarada por la Conselleria es que esta línea de ayudas se consolide como una política estructural para "el apoyo a las necesidades de las familias y el impulso del empleo estable en el sector de los cuidados".