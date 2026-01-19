Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pi de PollençaDimonis de PalmaJaume Adrover TerraferidaRCD MallorcaEclipse solar MallorcaJulio IglesiasFuerzas Armadas Baleares
instagramlinkedin

Turismo

Arranca la maratón del turismo en la semana de Fitur: sin presencia institucional de Baleares en el foro Exceltur

En la antesala de la feria Marga Prohens departirá con Simón Pedro Barceló en el foro Hotusa, Gabriel Escarrer inaugurará el del Exceltur y el conseller Guillem Ginard se estrena en Ifema

El estand de Balears en Fitur 2025 abarrotado de profesionales del sector.

El estand de Balears en Fitur 2025 abarrotado de profesionales del sector. / David Costa

Myriam B. Moneo

Myriam B. Moneo

Palma

La gran semana del turismo, con la inauguración de la feria turística Fitur el miércoles, arranca este lunes en Madrid con el pistoletazo de salida que marca el foro Hotusa Explora, que inaugura el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, junto con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El plato fuerte de este encuentro será el diálogo entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el copresidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló. Un año más en el Eurostars Madrid Tower se abre un espacio para el análisis sobre las tendencias, desafíos y oportunidades del turismo a nivel global.

En este acto antesala de Fitur, Prohens y Barceló comparten escenario en un acto titulado Más allá del éxito: innovar para seguir liderando, moderado por Manuel Molina, director de Hosteltur. Seguirán otras intervenciones, entre ellas la del chef Joan Roca, de El Celler de Can Roca; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; Maurici Lucena, presidente de Aena, o Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), entre otros. Con un cóctel almuerzo terminará esta primera cita turística.

El martes llega la celebración del XIII Foro Exceltur, un envento bianual que se convertirá en el último con Gabriel Escarrer como presidente del gran lobi del turismo español. Fue el propio presidente y CEO de Meliá el que avanzó hace unos meses que ya tocaba el relevo. Es de suponer que se referirá a ello cuando inaugure el evento, junto con el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos, y el presidente de Fitur, Marco Sansavini, también presidente de Iberia, en el centro de convenciones de Ifema.

Gabriel Escarrer en una imagen de archivo del Foro Exceltur.

Gabriel Escarrer en una imagen de archivo del Foro Exceltur. / EFE / Emilio Naranjo

Llama la atención que en este gran foro —que arranca a las 9 de la mañana y se clausurará pasadas las seis de la tarde el ministro Hereu— no hay presencia institucional de Baleares.

Estarán los presidentes canario, Fernando Clavijo; el murciano, Fernando López Miras; el valenciano, Francisco Pérez Llorca; el riojano, Gonzalo Capellán, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page. También el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el del Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Pero ni rastro de cargos públicos de un archipiélago que atrae cada año cerca de 20 millones de turistas.

Cuando se trata de grandes empresarios del sector Baleares tiene que estar representada sí o sí. Pasarán por el Foro Exceltur Encarna Piñero, CEO de Grupo Piñero; Nicolas Huss, consejero delegado de HBX Group; Joan Trian, consejero directivo de RIU, y Othman Ktiri, CEO de OK Mobility Group.

Los asistentes se perderán la visión del sector turístico de Alberto Núñez Feijoo, que se ha caído del programa.

Una vez superadas estos dos grandes eventos empezará la maratón de presentaciones instituciones y empresariales en Fitur, desde el miércoles. Este año la inauguración por parte de los reyes Felipe VI y Letizia se hará el jueves.

Noticias relacionadas y más

Esta feria supondrá el bautizo con el sector del nuevo conseller insular de Turismo, Guillem Ginard. Seguro que se sentirá cómodo con una agenda que incluye «el binomio turismo y cultura». La isla presentará la marca Moda Artesana de Mallorca, con un gran desfile, entre otras acciones promocionales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
  2. El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
  3. Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
  4. Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
  5. Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
  6. De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026
  7. Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
  8. La anomalía poblacional de Mallorca: los cinco pueblos que pierden vecinos

La alta demanda de compradores extranjeros mantendrá al alza el precio en 2026

Por qué de repente tantas parejas jóvenes surcoreanas vienen a Mallorca

El BOE publica el nombramiento de Julio Cano como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado

El cibercrimen aumenta un 6% en Baleares en 2025 respecto a 2024: “La mayor dificultad es el alto grado de sofisticación, ya nadie está a salvo”

El cibercrimen aumenta un 6% en Baleares en 2025 respecto a 2024: “La mayor dificultad es el alto grado de sofisticación, ya nadie está a salvo”

Investigan una estafa de más de 200.000 euros en Mallorca con paquetes turísticos a Disney

Arranca la maratón del turismo en la semana de Fitur: sin presencia institucional de Baleares en el foro Exceltur

Arranca la maratón del turismo en la semana de Fitur: sin presencia institucional de Baleares en el foro Exceltur

Las solicitudes de ingreso de jóvenes baleares en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años

El obispo de Mallorca censura la negativa de PP y Vox de Calvià de destinar un convento para inmigrantes: "Es poco cristiano"

Tracking Pixel Contents