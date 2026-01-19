Arranca la maratón del turismo en la semana de Fitur: sin presencia institucional de Baleares en el foro Exceltur

La gran semana del turismo, con la inauguración de la feria turística Fitur el miércoles, arranca este lunes en Madrid con el pistoletazo de salida que marca el foro Hotusa Explora, que inaugura el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, junto con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El plato fuerte de este encuentro será el diálogo entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el copresidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló. Un año más en el Eurostars Madrid Tower se abre un espacio para el análisis sobre las tendencias, desafíos y oportunidades del turismo a nivel global.

En este acto antesala de Fitur, Prohens y Barceló comparten escenario en un acto titulado Más allá del éxito: innovar para seguir liderando, moderado por Manuel Molina, director de Hosteltur. Seguirán otras intervenciones, entre ellas la del chef Joan Roca, de El Celler de Can Roca; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; Maurici Lucena, presidente de Aena, o Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), entre otros. Con un cóctel almuerzo terminará esta primera cita turística.

El martes llega la celebración del XIII Foro Exceltur, un envento bianual que se convertirá en el último con Gabriel Escarrer como presidente del gran lobi del turismo español. Fue el propio presidente y CEO de Meliá el que avanzó hace unos meses que ya tocaba el relevo. Es de suponer que se referirá a ello cuando inaugure el evento, junto con el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos, y el presidente de Fitur, Marco Sansavini, también presidente de Iberia, en el centro de convenciones de Ifema.

Gabriel Escarrer en una imagen de archivo del Foro Exceltur. / EFE / Emilio Naranjo

Llama la atención que en este gran foro —que arranca a las 9 de la mañana y se clausurará pasadas las seis de la tarde el ministro Hereu— no hay presencia institucional de Baleares.

Estarán los presidentes canario, Fernando Clavijo; el murciano, Fernando López Miras; el valenciano, Francisco Pérez Llorca; el riojano, Gonzalo Capellán, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page. También el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el del Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Pero ni rastro de cargos públicos de un archipiélago que atrae cada año cerca de 20 millones de turistas.

Cuando se trata de grandes empresarios del sector Baleares tiene que estar representada sí o sí. Pasarán por el Foro Exceltur Encarna Piñero, CEO de Grupo Piñero; Nicolas Huss, consejero delegado de HBX Group; Joan Trian, consejero directivo de RIU, y Othman Ktiri, CEO de OK Mobility Group.

Los asistentes se perderán la visión del sector turístico de Alberto Núñez Feijoo, que se ha caído del programa.

Una vez superadas estos dos grandes eventos empezará la maratón de presentaciones instituciones y empresariales en Fitur, desde el miércoles. Este año la inauguración por parte de los reyes Felipe VI y Letizia se hará el jueves.

Esta feria supondrá el bautizo con el sector del nuevo conseller insular de Turismo, Guillem Ginard. Seguro que se sentirá cómodo con una agenda que incluye «el binomio turismo y cultura». La isla presentará la marca Moda Artesana de Mallorca, con un gran desfile, entre otras acciones promocionales.