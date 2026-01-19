Antoni Vera, sobre la zona escolar única: «Estamos en condiciones de que no afecte a la satisfacción de las familias»

El mapa escolar de Mallorca se prepara para una transformación definitiva. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha confirmado este lunes, antes de la celebración de la Mesa Sectorial, que su departamento seguirá adelante con la implantación de la zona única en Palma y en la gran mayoría de municipios de la isla de cara al curso 2026-2027. Vera ha defendido que el sistema está maduro para dar este paso, garantizando que la desaparición de las fronteras administrativas no mermará la capacidad de las familias para obtener plaza en centros cercanos a sus domicilios.

"Viendo los movimientos de la gente y los estudios que se han hecho desde la escolarización, la planificación y la gestión educativa, creemos que ahora sí que estamos en condiciones de que Palma sea una zona escolar única", ha sentenciado el conseller ante los medios. Esta medida no solo supone un cambio técnico, sino el cumplimiento de un "compromiso electoral" que busca, según la administración, "fomentar la libre elección de centro" eliminando las restricciones geográficas que hasta ahora condicionaban el baremo de proximidad.

La transición hacia este modelo no ha sido improvisada. Vera ha recordado que durante el primer año de legislatura (24-25) se redujeron las zonas de Palma de las seis u ocho existentes a tres. En el actual curso (25-26), esa cifra bajó a dos zonas (A y B). Los resultados de estas fases previas son, para la Conselleria, la mejor garantía de éxito: el 95% de los alumnos de 4º de Educación Infantil en Palma lograron plaza en su primera opción este año.

"Creemos que no afectará a la escolarización de las familias ni en el grado de satisfacción. En este sentido no habrá ningún problema, estoy muy seguro", ha insistido Vera. El conseller ha explicado que la actual distribución de los centros sostenidos con fondos públicos en Palma permite cubrir la demanda de manera equilibrada, sin que la eliminación de las zonas genere desplazamientos masivos o falta de plazas en puntos concretos.

Transporte y alumnos 'nouvinguts'

Ante las advertencias de algunos sectores de la comunidad educativa sobre posibles complicaciones en el transporte escolar o en la gestión de núcleos dispersos, el titular de Educación se ha mostrado tajante. "No habrá ningún problema en este sentido", ha asegurado, argumentando que incluso en municipios con localidades diferentes dentro del mismo término municipal, la cobertura de plazas por proximidad ha funcionado sin incidencias reseñables.

Vera ha querido diferenciar claramente el impacto de la zona única de los problemas estructurales que sufre el sistema, como la escolarización sobrevenida. "Lo que sí que ha habido siempre es la llegada de nouvinguts. Cuando ha habido alumnos nuevos durante el curso sí que ha habido problemas para colocar a los alumnos, pero eso ya existía cuando había seis u ocho zonas", ha puntualizado. Según los datos de la Conselleria, este fenómeno afecta a un porcentaje muy reducido, de entre el 0,5% y el 0,7% del total de la matrícula, y no debe ser un freno para la implantación de la zona única.

Calvià y los centros rurales

A pesar de la vocación generalista de la propuesta, el nuevo mapa escolar mantiene salvaguardas en puntos específicos de la geografía mallorquina donde la distancia física hace inviable la zona única total. El caso más evidente es Calvià, que debido a su gran extensión -matizan-mantendrá seis zonas diferenciadas para garantizar la racionalidad en la distribución del alumnado.

Asimismo, municipios como Selva conservarán sus cuatro zonas tradicionales (Selva, Biniamar, Caimari y Moscari). En Andratx, se mantendrá una división de tres zonas para el primer curso de Infantil, aunque para el resto de niveles se aplicará la zona única. En cambio, municipios como Pollença, Sóller o Santa Margalida verán cómo sus núcleos urbanos y portuarios se fusionan administrativamente a efectos de escolarización, permitiendo que cualquier residente compita en igualdad de condiciones por cualquier centro del municipio.

"Se han hecho los estudios y, de acuerdo a las plazas que hay y las líneas que hay, no habrá ningún problema para cubrir todas las plazas", ha concluido Vera, reafirmando que la satisfacción de las familias continuará moviéndose en el umbral del 90% en las próximas convocatorias.