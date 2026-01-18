El vuelco de la pirámide de población

Las esperanzas y alegrías del futuro han estado desde siempre puestas en los niños. Desde esta óptica, lógica, natural y consecuente, las perspectivas que se verá obligada a afrontar Mallorca de forma inminente no abocan al entusiasmo. Obligan más bien a modificar conceptos y mentalidades. Por tanto, también el modo de actuar, desde el ocio al trabajo, y de planificar infraestructuras. Para decirlo rápido, se seguirán necesitando escuelas y polideportivos porque el polo de atracción de la isla no está agotado, pero, de no cambiar las cosas de forma drástica, habrá un claro déficit de residencias y geriátricos. Dos causas fundamentales pesan sobre ello: la esperanza de vida sigue al alza para disgusto de los recursos públicos, al tiempo que la población infantil, en términos numéricos, incide en su depresión. Es el vuelco silencioso de la pirámide de población, lo cual erosiona y desequilibra la ley de la gravedad del relevo generacional.

Mallorca es para divertirse primero y jubilarse después. En el intermedio solo cabe el personal de servicios necesario para atender tales objetivos. Nadie mira más allá. Por supuesto, tampoco lo hace la nueva propuesta de financiación autonómica de la ministra Montero. Las evaluaciones demográficas del INE no hacen más que certificar, con diagnóstico profesional, lo que se percibe en la calle y se transforma en percepción general. Cae la población infantil y si no fuera por la incorporación extranjera, el descenso sería más pronunciado. Sea bueno o malo, comparta aspectos positivos y negativos o no, es un hecho sobre todo real.

Esta isla pierde a razón de más de mil niños de menos de 10 años en cada ciclo anual y dentro de este proceso, la Serra de Tramuntana se transforma en un verdadero valle. Solo Deià y Andratx se salvan de este declive y lo hacen más bien de forma simbólica. Es particularmente significativa la pérdida que registra Calvià.

No cabe considerar al invierno demográfico en boga como una mala temporada. Es la confirmación de una tendencia que se viene repitiendo. Solo cuenta con el paño reparador de los niños extranjeros.