Prohens firma la 'Declaración de Zaragoza' que rechaza la propuesta de financiación pactada entre Sánchez y ERC

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, ha firmado la 'Declaración de Zaragoza' que rechaza la propuesta de financiación pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.

En una nota de prensa, el PP Baleares ha informado que la presidenta Prohens ha participado este domingo en una reunión y acto convocado por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el que se ha acordado la 'Declaración de Zaragoza'.

Este documento rechaza la propuesta de financiación del Gobierno de Sánchez negociada y pactada únicamente con ERC y que aboga por una negociación multilateral entre todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto al resto de presidentes autonómicos del PP.

Marga Prohens durante la firma de la 'Declaración de Zaragoza' / PP

El documento firmado, además de rechazar la propuesta de financiación y reclamar una negociación multilateral en aras a "la lealtad institucional", defiende un modelo que "busque garantizar la financiación de los servicios públicos y la igualdad entre los españoles", y además advierte que "no se aceptará en ningún caso ningún ataque a la autonomía fiscal con el que se pretenda obligar a las comunidades a subir los impuestos o, en casos como el de Balears, recuperar el Impuesto de Sucesiones".

La 'Declaración de Zaragoza' también reclama que "se tengan en cuenta distintas variables vinculadas a la demografía y la geografía, como el crecimiento poblacional o la insularidad".