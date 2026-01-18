Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jaume Adrover TerraferidaPi de PollençaDimonis de PalmaRCD MallorcaEclipse solar MallorcaJulio IglesiasFuerzas Armadas Baleares
instagramlinkedin

Prohens firma la 'Declaración de Zaragoza' que rechaza la propuesta de financiación pactada entre Sánchez y ERC

La presidenta del Govern aboga junto al resto de presidentes del PP por una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal

El documento firmado defiende que la autonomía fiscal "no se toca" y pide tener en cuenta el crecimiento poblacional o la insularidad

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, firma la 'Declaración de Zaragoza' que rechaza la propuesta de financiación pactada entre Sánchez y ERC

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, firma la 'Declaración de Zaragoza' que rechaza la propuesta de financiación pactada entre Sánchez y ERC / PP BALEARES

EP

Palma

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, ha firmado la 'Declaración de Zaragoza' que rechaza la propuesta de financiación pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.

En una nota de prensa, el PP Baleares ha informado que la presidenta Prohens ha participado este domingo en una reunión y acto convocado por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el que se ha acordado la 'Declaración de Zaragoza'.

Este documento rechaza la propuesta de financiación del Gobierno de Sánchez negociada y pactada únicamente con ERC y que aboga por una negociación multilateral entre todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto al resto de presidentes autonómicos del PP.

Marga Prohens durante la firma de la 'Declaración de Zaragoza'

Marga Prohens durante la firma de la 'Declaración de Zaragoza' / PP

El documento firmado, además de rechazar la propuesta de financiación y reclamar una negociación multilateral en aras a "la lealtad institucional", defiende un modelo que "busque garantizar la financiación de los servicios públicos y la igualdad entre los españoles", y además advierte que "no se aceptará en ningún caso ningún ataque a la autonomía fiscal con el que se pretenda obligar a las comunidades a subir los impuestos o, en casos como el de Balears, recuperar el Impuesto de Sucesiones".

Noticias relacionadas y más

La 'Declaración de Zaragoza' también reclama que "se tengan en cuenta distintas variables vinculadas a la demografía y la geografía, como el crecimiento poblacional o la insularidad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
  2. El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
  3. Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
  4. Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
  5. De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026
  6. Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
  7. Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
  8. La anomalía poblacional de Mallorca: los cinco pueblos que pierden vecinos

El obispo de Mallorca censura la negativa de PP y Vox de Calvià de destinar un convento para inmigrantes: "Es poco cristiano"

Prohens firma la 'Declaración de Zaragoza' que rechaza la propuesta de financiación pactada entre Sánchez y ERC

El debate sobre irse de Ibiza estalla con testimonios de situaciones límite: “Conozco a un hombre que ha tenido que compartir cama con un compañero de trabajo”

El debate sobre irse de Ibiza estalla con testimonios de situaciones límite: “Conozco a un hombre que ha tenido que compartir cama con un compañero de trabajo”

Reconocen el derecho de una pareja de fijos discontinuos a cobrar el paro que el SEPE les reclamó por haber salido al extranjero

Reconocen el derecho de una pareja de fijos discontinuos a cobrar el paro que el SEPE les reclamó por haber salido al extranjero

Gafas mallorquinas para disfrutar del eclipse solar en la isla

Gafas mallorquinas para disfrutar del eclipse solar en la isla

Homenaje a Francesc Antich, hijo ilustre de Algaida: Cuando el pueblo se reconoce en uno de los suyos

La población infantil de Mallorca sigue en caída libre: otros mil niños menos en un año

La población infantil de Mallorca sigue en caída libre: otros mil niños menos en un año

Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»

Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
Tracking Pixel Contents