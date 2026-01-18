La población infantil cae en más de mil personas en Mallorca en el último año

Mallorca vive un auténtico invierno demográfico y en solo un año la población menor de 10 años se ha reducido en más de mil personas. La isla ha pasado de tener 82.868 niños y niñas de entre 0 y 9 años en 2024 a 81.757 en 2025, según el Censo anual de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no distingue entre población nacida en la península o en Baleares.

El descenso no es puntual. En los últimos cuatro años, Mallorca ha perdido un total de 4.702 menores de 10 años, en una caída sostenida que, por ahora, no muestra signos de frenarse.

Esta caída contrasta con el crecimiento de la población total. De hecho, Mallorca ha ganado más de 13.000 habitantes en el último año, pasando de 957.726 residentes en 2024 a 971.068 en 2025. Sin embargo, este aumento no se refleja en la base de la pirámide poblacional, que sigue estrechándose.

La caída más acusada se produce entre los niños de 0 a 4 años. Solo en el último año, esta franja de edad ha perdido 463 menores, y en los últimos cuatro años el descenso supera 3.400 personas. En 2021 constaban registrados 40.525 niños de entre 0 y 4 años; en 2022 eran 39.396; en 2023 bajaron a 38.716, y en 2025 la cifra se sitúa en 37.110. En total, la población de esta franja ha caído en 3.415 menores en cuatro años.

En el grupo de 5 a 9 años, la pérdida es mayor en el último año, con un descenso de 648 niños, aunque el retroceso acumulado en los últimos cuatro años es más moderado. En 2021 había 45.961 menores en esta franja; en 2022 eran 45.455; en 2023, 45.350, y en 2025 la cifra se reduce a 44.647. En conjunto, la población de entre 5 y 9 años ha caído en 1.287 niños en cuatro años.

Crece la población infantil entre los extranjeros en Mallorca

Sin embargo, lo que frena un descenso aún mayor en este grupo de edad es el crecimiento de la población infantil extranjera. Mientras que en 2021 la población española de entre 5 y 9 años era de 41.288 menores y en 2025 se reduce a 38.295 —una caída de casi 3.000 niños—, la población extranjera ha pasado de 4.673 a 6.352 menores en el mismo periodo, con un aumento de 1.679 niños.

En el último año, la tendencia se mantiene. En el grupo de 0 a 4 años, la población ha bajado de 37.573 a 37.110 menores. El descenso se concentra principalmente entre la población española, que pasa de 35.413 a 35.017 niños, mientras que la población extranjera también retrocede ligeramente, de 2.160 a 2.093.

En el grupo de 5 a 9 años, la población cae de 45.295 a 44.647 menores entre 2024 y 2025. De nuevo, la bajada es especialmente acusada entre los niños españoles, que pasan de 39.191 a 38.295, mientras que la población infantil extranjera sigue creciendo, de 6.104 a 6.352 menores.

Así, aunque el número total de habitantes de Mallorca continúa aumentando, el relevo generacional se debilita. El crecimiento demográfico de la isla se sustenta cada vez más en la llegada de residentes extranjeros, mientras la natalidad entre la población española sigue cayendo.