El obispo de Mallorca censura la negativa de PP y Vox de Calvià de destinar un convento para inmigrantes: "Es poco cristiano"

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha lamentado que se rechace el acogimiento a migrantes llegados en patera mientras se recibe cada año a millones de turistas: "Me ha repugnado siempre que haya cristianos con esa actitud, que van en contra de los más pobres y necesitados".

En una entrevista con EFE, Taltavull ha afirmado que "toda persona pobre, necesitada, tiene más que argumentos para poder ser acogida desde el primer momento", y ha señalado que es un mandato del mismo Jesús: "Era forastero y me acogisteis", ha expresado el responsable de la diócesis citando el Evangelio.

En este contexto, se ha preguntado por qué no se ponen obstáculos a millones de turistas que llegan mientras se rechaza la atención a "los 7.000 que han venido en pateras", muchos de ellos con gran sufrimiento.

"¿Cómo comparamos una acogida y la otra?", se ha planteado el obispo, quien ha apuntado a que, mientras unos visitantes "dan rentabilidad", a los otros hay que proveerles de "lo que necesitan".

En este contexto, Taltavull ha señalado la necesidad de crear una "mesa de diálogo para la paz, la inclusión y la convivencia", que reúna a instituciones y personas con ideologías diferentes "para encontrar caminos de convergencia y solución".

"Algunos me han hablado directamente, personas de partidos políticos que son creyentes y ven muy interesante este trabajo: sentarnos en una mesa, hablar con un denominador común que es la fe y el ser cristiano", ha detallado.

Sobre las soluciones impulsadas por la Iglesia para el acogimiento de personas vulnerables, el obispo ha recordado que tienen un convento vacío en Calvià que está cerrada por el rechazo del Ayuntamiento (gobernado por PP y Vox), al que atribuye una actitud "poco cristiana y poco humana".

"Decir que no podemos acoger a esta gente porque son delincuentes es hacer un juicio de valor que no se corresponde con la realidad", ha recriminado.

Contra la apropiación cristiana

Preguntado sobre si le preocupa que algunas formaciones políticas intenten patrimonializar el catolicismo, ha contestado que sí, porque "ningún partido puede atribuirse una creencia religiosa".

Ha señalado que apoderarse de una fe desembocaría en una situación como la de Irán, donde hay "un gobierno teocrático" que "en nombre de Dios está marginando, está matando".

Acuerdo para las víctimas de pederastia

Respecto al acuerdo alcanzado por la Conferencia Episcopal con el Gobierno para compensar a las víctimas de pederastia, ha mostrado su conformidad y ha señalado que en la diócesis de Mallorca hace muchos años que se acompaña a los afectados.

Además, ha recordado que pidió perdón en nombre de la Iglesia por esas agresiones.

Lo contemplado en el acuerdo, ha sostenido, "no es nada nuevo". "La práctica es la que siempre hemos llevado a cabo, de atención directa a las víctimas y de ayuda totalmente a su recuperación", ha abundado.

"Crisis de respuestas"

Preguntado sobre la falta de vocaciones en la Iglesia, ha asegurado lo que hay es una "crisis de respuestas", porque "Dios sigue llamando", y ha admitido que le preocupa el relevo generacional, puesto que desde que se puso al frente de la Iglesia mallorquina ha "enterrado a 90 sacerdotes" y ordenado a poco menos de una decena.

"La desproporción es muy grande, pero no quiero infravalorar a los once seminaristas que tenemos. Hay diócesis que no tienen ni uno", ha subrayado Taltavull, quien ha expuesto que aproximadamente un tercio de los curas de la isla "son venidos de fuera".

Sobre cómo la llegada de sacerdotes del exterior puede afectar a la defensa histórica de la lengua catalana que ha hecho la Iglesia en Mallorca, ha señalado que a muchos clérigos se les ayuda en su "proceso de adaptación".

"Se da el caso de que algunos que vienen de fuera, sobre todo de África, a la semana están hablando y leyendo en mallorquín", ha señalado.