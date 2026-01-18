Mallorca se prepara para tres eclipses solares: talleres gratuitos para aprender a observarlos con seguridad

Mallorca mira al cielo con antelación. La Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca (FIAAM) ha puesto en marcha el ciclo de talleres “3Eclipsis Balears”, una iniciativa divulgativa pensada para preparar a la ciudadanía ante los tres eclipses de Sol que podrán observarse desde Baleares en 2026, 2027 y 2028, un fenómeno astronómico poco frecuente y de gran interés científico y social.

Un fenómeno astronómico que se podrá ver desde Baleares

Los talleres se celebrarán en el auditorio del Colegio y Observatorio Lluís Vives, en Palma. En ellos se ofrecerán explicaciones claras y accesibles sobre el origen astronómico de los eclipses, el instrumental adecuado para la observación solar, los mejores puntos y horarios para seguir el fenómeno desde las islas y las recomendaciones de seguridad imprescindibles para evitar daños oculares.

El objetivo es que la población llegue a estas citas históricas con los conocimientos necesarios para disfrutar del espectáculo con garantías.

Observación solar guiada desde el observatorio

Tras la parte teórica, los asistentes accederán al observatorio astronómico del centro para realizar observaciones del Sol acompañados por profesores de la FIAAM. Para ello, la fundación pondrá a disposición de los participantes una flota de telescopios preparados específicamente para la observación solar, con filtros homologados.

El contenido de los talleres estará coordinado por Juan Carlos Casado, considerado uno de los mayores especialistas europeos en observación de eclipses de Sol.

Talleres gratuitos con inscripción obligatoria

La actividad es gratuita, aunque la inscripción es obligatoria, y contará con siete fechas a lo largo de 2026: 31 de enero, 21 de febrero, 14 de marzo, 25 de abril, 23 de mayo, 20 de junio y 11 de julio. Todo sábados.

La FIAAM y los observatorios astronómicos asociados apoyarán a la Comisión Eclipsis 2026, que se creará tras el acuerdo del Govern balear del 12 de diciembre de 2025.