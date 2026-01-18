Homenaje a Francesc Antich hijo ilustre de Algaida: Cuando el pueblo se reconoce en uno de los suyos

El pleno para nombrar Hijo Ilustre de Algaida a Francesc Antich no fue un homenaje de partido ni una reivindicación ideológica. Fue, sobre todo, un acto de memoria colectiva y un gesto poco frecuente en tiempos de polarización: la unanimidad de todo el arco político, incluido Vox. La tormenta política que se vive en Madrid se diluyó al llegar al ámbito municipal.

La sala polivalente de Algaida se llenó por completo, pero el ambiente distó mucho de una celebración estridente. Predominó una solemnidad tranquila, casi doméstica, propia de los actos que no buscan imponer un relato, sino compartir un reconocimiento. No se celebró una gestión concreta ni se debatió una herencia política. Se reconoció una manera de estar en la vida pública, sostenida en el tiempo y, precisamente por eso, hoy visible.

Esa unanimidad se hizo explícita en el discurso del portavoz del PP, Rafel Oliver, que habló de una trayectoria marcada por el compromiso, la responsabilidad y la defensa de los valores democráticos. El representante popular expresó su gratitud por una forma de ejercer el poder basada en el diálogo y el respeto institucional, y subrayó una dimensión que atravesó todo el acto: la humana, la de alguien que entendió la política como servicio y no como escenario.

Más llamativa aún fue la intervención del regidor de Vox, Miguel Martínez. Lejos de la confrontación habitual, habló de Antich como vecino, como alguien que salió del pueblo sin dejar de llevarlo consigo. Definió el homenaje como un gesto humano, no político, y reconoció una trayectoria de servicio a los ciudadanos.

Ese respeto transversal no surgió de la coincidencia ideológica, sino de algo más infrecuente: una coherencia reconocible en el tiempo. Antich fue discutido, combatido y cuestionado, como corresponde a cualquier figura con responsabilidades reales, pero siempre respetado. Como ya se vio en la capilla ardiente del Consolat hace un año. Incluso entre adversarios persistió una percepción compartida: la de alguien que nunca confundió discrepancia con enemistad ni utilizó el poder como herramienta de revancha.

Desde Més per Algaida, Margalida Puigserver ensalzó el espíritu de los pactos de progreso, no como nostalgia, sino como ejemplo de una cultura institucional basada en el acuerdo, la generosidad y la responsabilidad compartida. Antich apareció como símbolo de una política sin ruido, hecha desde la calma, la palabra y el respeto, y como recordatorio de que el consenso no es una debilidad, sino una fortaleza democrática. Puigserver recordó también al exvicepresidente del Govern y exlíder del PSM, Pere Sampol, fallecido apenas unos meses después de Antich.

En un momento de turbulencia política, especialmente para el PSOE, la figura de Antich emergió como referencia moral. Nombrar Hijo Ilustre no fue coronar una cima, sino señalar un camino recorrido. En Algaida se distinguió ayer a un hombre que supo orientar sin imponerse.

Al final del acto hubo un breve silencio, casi imperceptible, como si el pueblo necesitara reconocerse en el gesto que acababa de hacer. Después, el aplauso fue largo y sostenido. No como celebración, sino como asentimiento. Como cuando una comunidad sabe que ha leído bien su propia historia. Porque ‘en Xesc’ siempre ha sido uno de los suyos.