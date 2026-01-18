Gafas mallorquinas para disfrutar del eclipse solar en la isla

Hace dos años y medio, Jossie Malis luchaba por recuperarse de una leucemia en el hospital. Allí, nació la idea de crear un gabinete de curiosidades para ofrecer contenido espacial que a él le atraían mucho como coleccionista. La semilla ya estaba implantada y, cuando se confirmó que el eclipse en Mallorca se podrá observar el 12 de agosto, él y Julie Reier se lanzaron a crear gafas mallorquinas para verlo, pero de una forma diferente.

El interés por ver el eclipse desde Mallorca es muy alto porque es algo histórico que no se volverá a repetir hasta mediados de este siglo. Las plazas hoteleras para el 12 de agosto están agotadas y se prevé que cerca de un millón de personas estén en la isla para presenciarlo. Para darse cuenta de la importancia y la relevancia basta observar la previsión con la que está trabajando el Govern, que ya prevé que se concentrarán muchas personas alrededor de la Serra de Tramuntana y, entre las muchas propuestas que estudian, se prevé cortar el tráfico de numerosas carreteras.

No será un día más. Es una fecha señalada en el calendario que se empieza a preparar con mucho tiempo de antelación. Y es tan importante la seguridad como disfrutar con estilo y recordar. Justo en ese equilibrio se encuentran estas gafas. «Siempre he sentido mucha atracción con los formatos que te marcan un desafío a nivel de diseño. El mercado que había de las gafas era muy básico y simple. Nadie desarrolla contenido gráfico específico para este tipo de producto porque lo que hay es muy genérico. Empecé a explorar ideas para hacerlo más divertido, para toda la familia y para que la gente se sienta identificada con el estilo. Además, es un artículo que lo vas a guardar como un recuerdo de un momento muy especial que ocurre pocas veces en la historia», cuenta Malis.

Eclipse solar y seguridad

Estas gafas son el primer producto que han lanzado a través de su nuevo proyecto, Astromo, donde anunciarán próximamente nuevos artículos como fragmentos de meteorito que han impactado en diferentes lugares de la Tierra, tectitas, literatura espacial y también flipbooks a través de su página web astromo.space.

Jossie Malis y Julie Reier, en el centro con las gafas en las manos, con todo el equipo. / B. Ramon

La prioridad de sus gafas, que ya están a la venta, es la seguridad. Porque para observar un eclipse es muy importante que estén homologadas, ya que el sol emite una radiación muy intensa que puede dañar los ojos en pocos segundos. «Protegen el ojo, que es lo más importante. Mucha gente tiene la idea equivocada de que las gafas de sol te permiten ver un rato el sol y eso es falso. Es lo más peligroso que puede hacer cualquier persona. Las gafas certificadas, que existen desde los años 70-80, se han desarrollado en fábricas que se han especializado en filtro óptico, que es un plástico que filtra los rayos UV y permite la observación del sol de forma nítida. No vas a ver nada más que el sol con estas gafas. Trabajamos con compañías que certifican esta homologación a través del certificado ISO. Es muy importante remarcarlo porque si no no estarían aceptadas en Europa», aseguran.

Este producto tiene una recomendación de uso de entre 2 y 3 años si mantienen un cuidado mínimo y no permiten observar el eclipse de una forma ininterrumpida. «Hay que mirar de una forma intermitente, evitando un tiempo mayor de exposición de 3 minutos. Es suficiente para estar mirando el sol porque no vas a ver mucha cosa. Pero de forma intermitente, puedes mirar, descansar y volver a mirar», explican.

La seguridad ha sido el pilar fundamental, aunque también han querido dedicarle una gran importancia a su atractivo. Tienen cuatro diseños diferentes: Nemo, Cosmos, 1984 y Starman. Se venden en packs de cuatro, puede escogerse el modelo que se desee, y tanto se pueden recoger en su estudio como hacer el pedido para que lleguen a casa. «Como nosotros tenemos un estudio de diseño y hemos trabajado con mucha profundidad en todos nuestros productos y proyectos, creímos que era importante tener un producto atrayente en términos visuales. Queremos que todo lo que ofrezcamos tenga un buen diseño. Mezclando diseño y espacio era evidente que tenía que salir algo atractivo y bonito», subrayan.

Las gafas para ver el eclipse solar. / B. Ramon

De Barcelona a Mallorca

Jossie y Julie se conocieron en Barcelona en 2006. Julie se marchó a Palma para estudiar en el Conservatorio. Es pianista y compositora. Él es director de cine de animación, diseñador gráfico e ilustrador. Y, en 2010, comenzaron a vivir juntos en Mallorca. Trabajaron juntos en su productora, que todavía mantienen. Aunque todo cambió en 2018 porque crearon su primer flipbook, que es un cuadernillo con dibujos o fotos secuenciales que, al hojearlo rápidamente, simulan una animación.

«Lo desarrollamos para Bendito machine, que es una serie de animación que produjimos juntos. Para financiar la serie hicimos un producto tangible que podíamos ofrecer como intercambio para las personas que nos ayudaban económicamente en el proyecto. Lo lanzamos en 2018 y, en 2019, formalizamos la editorial, que se llama Flipboku, al ver el potencial del formato. Dijimos que aquí había la posibilidad de hacer algo muy atractivo a nivel editorial y gráfico», recuerdan.

Flipbooks de Mallorca al mundo

Y la realidad es que les está yendo muy bien. «La NASA ha colaborado con nosotros porque, cuando desarrollamos sus flipbooks, nos dieron acceso a su material gráfico».

Tienen colecciones muy diversas. Sobre pintores, pioneros, sistema solar o interactivos, entre otras muchas. A nivel de distribución, «estamos en los mejores museos del mundo como el MoMA en Nueva York, la National Gallery en Londres, el Museo Van Gogh en Amsterdam o el Museo de la Academia de Artes en Los Ángeles». Lo que queda claro es que con sus flipbooks han llegado a todo el mundo y con sus gafas para el eclipse solar quieren hacer lo mismo.