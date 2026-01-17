El ritmo de Crystal Fighters inaugura los conciertos de Sant Sebastià

Crystal Fighters dio ayer el pistoletazo de salida a los conciertos de Sant Sebastià, patrón de Palma, con una actuación llena de ritmo. La banda anglo-española formada en 2007, conocida por su vibrante energía y su singular fusión de música electrónica con sonidos tradicionales vascos, hizo que la plaza de España se llenara de baile y buen ambiente desde el primer tema. El público coreó las canciones, se dejó llevar por el ritmo y convirtió la noche en una auténtica fiesta de Sant Sebastià.

Previamente a Crystal Fighters, el programa musical de la jornada inaugural arrancó con las actuaciones de TEBALS, Guille Wheel & The Waves y DMasso, que calentaron motores y animaron al público antes del gran concierto de la noche. Asimismo, desde primera hora de la tarde Palma se llenó de ambiente festivo, con centenares de personas saliendo a la calle para celebrar una de las noches más esperadas para los palmesanos.

Como es tradición, la música fue la gran protagonista, pero no la única. El buen ambiente y las calles llenas marcaron una noche en la que Palma volvió a demostrar su carácter festivo. Los conciertos de Sant Sebastià arrancaron así con fuerza, dando inicio a varios días de celebración en distintos puntos de la ciudad.

Buen tiempo

El arranque de los conciertos estuvo además acompañado por buen tiempo, lo que invitó a llenar la plaza de España y el resto de calles del centro.

Esta circunstancia cobra especial relevancia, ya que el de ayer pudo tratarse del único gran concierto de Sant Sebastià, dado que la previsión meteorológica para la revetla del lunes apunta a lluvias intensas. Ante este escenario, el Ayuntamiento de Palma no descarta plantearse la cancelación de los conciertos previstos para esa noche si las condiciones meteorológicas no garantizan la seguridad del público y de los artistas.