Otorgan más de 100.000 euros en ayudas para la formación a enfermeras

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) en el último año ha destinado más de 100.000 euros en ayudas a la formación para enfermeras y enfermeros, de las cuales se han beneficiado más de 200 profesionales. En los últimos años, ha habido un aumento progresivo de estas ayudas, puesto que repercuten tanto en el cuidado del profesional como en la mejora de la atención enfermera y en la salud de la población. Actualmente, hay una importante demanda de ayudas para la formación en el ámbito de la dirección y el liderazgo y de la participación en acontecimientos divulgativos de las diferentes especialidades enfermeras.

En concreto, el COIBA anualmente lanza dos convocatorias dentro del área de formación: las Ayudas a Actividades Formativas y las Ayudas a la Presentación de Trabajos en Congresos. Con las primeras, se devuelve la inversión que las enfermeras hayan hecho por su cuenta en cursos de formación continuada y de posgrado, y se han beneficiado 142 profesionales entre se las cuales se han repartido 80.000 euros. La otra convocatoria se destina a dar apoyo en el coste derivado de haber presentado trabajos en congresos. Para esta ayuda se han destinado 25.000 euros y se han beneficiado 57 profesionales.