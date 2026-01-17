Més solicita la comparecencia urgente de la consellera de Salud

Més per Mallorca solicitó ayer la comparecencia urgente de la consellera de Salud en el Parlament después de «constatar el fracaso» en la aplicación del plan de contingencia de invierno. Según explicó ayer la diputada Marta Carrió, «es el segundo año consecutivo que se baten récords de pacientes, alrededor de 80, esperando en los pasillos del Hospital Son Espases para ser hospitalizados debido a la falta de camas y de personal necesarios».

La ecosoberanista atribuyó a «la falta de planificación, de gestión a largo plazo y de contrataciones» de personal sanitario como la principal causa de esta situación de colapso en el sistema sanitario público de las islas. «La Conselleria asegura haber contratado 900 profesionales en dos años pero, en este mismo periodo, se han jubilado 729, por lo que el incremento real es solo de 171 personas», matizó Carrió.

Esto hace que en esta época del año, «en la que se junta más actividad quirúrgica con ingresos por patologías respiratorias sin un incremento real del personal desemboque en un caos total», subrayó la diputada. Debido a estas circunstancias, «no queda más remedio que desprogramar cirugías de un día a otro provocando que empeore, todavía más, las listas de espera», añadió la ecosoberanista.

Més incluyó otro factor añadido: «El caso de las ambulancias, que un 80% del personal no puede conducir y que empeora mucho la situación en urgencias», lo que se traduce en que «no hay suficientes vehículos capaces de trasladar pacientes con movilidad reducida, que se acumulan en las plantas y en las urgencias del hospital de referencia en Balears», concluyó Carrió.