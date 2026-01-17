Mallorca hacia la zona única: Educación elimina las fronteras escolares para “fomentar la libre elección”

La propuesta del Govern balear para el próximo proceso de admisión busca transformar la estructura territorial del sistema educativo en Mallorca. Según han informado desde la Conselleria de Educación y Universidades a este diario, la iniciativa "va hacia la implantación de la zona única en la mayoría de municipios". Desde la administración autonómica se justifica técnicamente esta decisión argumentando que "esta medida facilita la libertad de las familias a la hora de elegir centro educativo".

La implementación de este sistema de escolarización se apoya -resaltan desde el departamento de Antoni Vera- en los resultados obtenidos durante el proceso de escolarización del curso actual (2025-2026). En Palma, donde ya se establecieron dos grandes zonas escolares en lugar de la fragmentación previa, la Conselleria subraya que el 95% de los alumnos que iniciaron 4º de Educación Infantil (el primer curso del segundo ciclo) lograron plaza en el centro que sus familias marcaron como primera opción. Con este precedente, la administración propone ahora extender la simplificación del mapa al resto de la isla.

Municipios que pierden sus divisiones internas

El análisis comparativo entre la resolución vigente hasta ahora (BOIB número 28, de 4 de marzo de 2025) y la nueva propuesta técnica revela una simplificación administrativa notable. Numerosos municipios que el curso pasado contaban con dos o tres zonas diferenciadas desaparecen de la nueva propuesta, lo que significa que pasan a ser considerados como zona única a todos los efectos.

En el norte de la isla, el municipio de Pollença es uno de los ejemplos más claros. Según el BOIB del año pasado, el término estaba dividido en dos: la Zona A (núcleo de Pollença y Cala Sant Vicenç) y la Zona B (Port de Pollença). En la nueva propuesta para el curso 2026-2027, Pollença ya no figura con divisiones, por lo que las familias de la localidad y del puerto competirán en igualdad de condiciones por cualquier centro del municipio.

Un cambio idéntico se observa en Santa Margalida. Hasta ahora, la normativa obligaba a distinguir entre la Zona A (pueblo de Santa Margalida y Son Serra de Marina) y la Zona B (Can Picafort). Con la nueva planificación, estas dos áreas se fusionan en una sola zona escolar municipal.

En la zona de la Sierra de Tramuntana, el municipio de Sóller también experimenta este proceso. En el curso anterior, la normativa establecía una Zona A (casco urbano) y una Zona B (Puerto de Sóller, L’Horta y Biniaraix). La propuesta para el próximo curso elimina esta distinción, unificando los baremos de proximidad para todos los residentes del valle.

Asimismo, municipios como Son Servera y Santanyí, que tradicionalmente mantenían subdivisiones para separar sus núcleos urbanos principales de sus zonas costeras o núcleos periféricos, no aparecen especificados en la nueva propuesta de zonas diferenciadas. Esto implica que, de aprobarse el documento definitivo, ambos pasarán a ser zona única, permitiendo que cualquier alumno del municipio acceda con la misma puntuación de residencia a los centros de los distintos núcleos.

El caso de Andratx y la singularidad de Calvià

La propuesta de la Conselleria sí mantiene algunas especificaciones en municipios donde la distribución de la población o la oferta de plazas requiere una gestión diferenciada, especialmente en el acceso a 4º de Educación Infantil.

En Andratx, por ejemplo, se conserva una estructura de tres zonas para el primer curso de Infantil: la Zona A (Andratx localidad y Camp de Mar), la Zona B (S’Arracó y Sant Elm) y la Zona C (Port d’Andratx). No obstante, la propuesta especifica que para el resto de cursos de Primaria y Secundaria, el municipio funcionará como zona única, una diferencia respecto al año pasado donde la división era más rígida para todos los niveles.

El municipio de Calvià sigue siendo la excepción más compleja del mapa escolar mallorquín. Debido a la gran extensión del término y la distancia física entre sus núcleos, la Conselleria mantiene una división pormenorizada. Según explican desde Educación, "en este caso, la división en zonas se justifica por la gran distancia entre núcleos de población".

Para el primer ciclo de Infantil (0-3 años), Calvià se divide en tres áreas: la Zona A (desde Cas Català hasta Palmanova), la Zona B (Magaluf y El Toro) y la Zona C (que engloba Santa Ponça, Peguera y el pueblo). Para el segundo ciclo (3-18 años), la propuesta detalla hasta seis zonas diferentes: Zona A (Cas Català-Illetes y Bendinat), Zona B (Portals Nous y Costa d’en Blanes), Zona C (Palmanova, Magaluf, sa Porrassa y Sol de Mallorca), Zona D (El Toro), Zona E (Santa Ponça, Galatzó y Costa de la Calma) y Zona F (Peguera, Calvià pueblo y Es Capdellà).

Distribución de la matrícula

A pesar de la tendencia generalizada hacia la zona única, la administración mantiene divisiones en ciertos casos por motivos de planificación. "Especialmente en lo que respecta a 4º de Educación Infantil, se mantienen divisiones por zonas para garantizar una distribución equilibrada", puntualizan desde la Conselleria. Se refiere a municipios como Selva, que conserva sus cuatro zonas tradicionales (Selva, Biniamar, Caimari y Moscari) para asegurar que cada centro rural mantenga su área de influencia directa en el nivel de entrada al sistema.

El documento también regula aspectos específicos como las Unidades Educativas Específicas en Centros Ordinarios (UEECO), determinando que en estos casos se tendrá en cuenta la zona de influencia de la oficina de escolarización correspondiente.

Esta propuesta de zonificación es el paso previo a la apertura del proceso de admisión para el curso 2026-2027. Una vez sea definitiva tras el periodo de alegaciones y consultas con la comunidad educativa, las familias podrán conocer con exactitud qué centros les corresponden por residencia, en un escenario donde la proximidad ya no se medirá por barrios en casi ningún municipio de Mallorca, sino por el límite del término municipal.