Política
Josep Costa, de vicepresidente de la Assemblea Nacional Catalana a letrado en un ayuntamiento del PP en Ibiza
Abogado y político, es uno de los tres últimos contratados por Santa Eulària
Marta Torres Molina
No pocos se han quedado sorprendidos al ver, la mañana de este viernes, las caras de los tres nuevos técnicos contratados por el Ayuntamiento de Santa Eulària. Y es que entre ellas había una especialmente conocida: el abogado y politólogo ibicenco Josep Costa.
Costa, que precisamente es de Santa Eulària (nació en Santa Gertrudis) estuvo, hasta este último verano, ocupando la vicepresidencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que abandonó por diferencias con la presidencia, ocupada por Lluís Llach. El ibicenco accedió al puesto al ser el segundo más votado. Fue vicepresidente primero del Parlament de Catalunya entre 2018 y 2021. Y uno de los hombres de confianza de Carles Puigdemont en su estrategia para llegar al Parlamento Europeo.
En 2021, los Mossos d'Esquadra lo detuvieron por requerimiento del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al no haberse presentado a declarar ante la jueza que investigaba por desobediencia a miembros de la Mesa de la Cámara catalana, de lo que fue absuelto.
Antes de marcharse a Catalunya, Costa formó parte, en Ibiza, de la Plataforma Antiautopista y Eivissa pel Canvi. Estudió Derecho y Ciencias Políticas y fue secretario del Consell de Formentera y abogado funcionario del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
- Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
- De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada