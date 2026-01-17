Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sant Antoni ArtàSant Antoni ManacorDerrumbe mortal ManacorCampos de Golf PrivadosAsiáticos SóllerTala Bellastombras Ilegal
instagramlinkedin

Política

Josep Costa, de vicepresidente de la Assemblea Nacional Catalana a letrado en un ayuntamiento del PP en Ibiza

Abogado y político, es uno de los tres últimos contratados por Santa Eulària

Josep Costa, con Puigdemont, en 2018

Josep Costa, con Puigdemont, en 2018 / Efe / Felipe Trueba

Marta Torres Molina

Ibiza

No pocos se han quedado sorprendidos al ver, la mañana de este viernes, las caras de los tres nuevos técnicos contratados por el Ayuntamiento de Santa Eulària. Y es que entre ellas había una especialmente conocida: el abogado y politólogo ibicenco Josep Costa.

Costa, que precisamente es de Santa Eulària (nació en Santa Gertrudis) estuvo, hasta este último verano, ocupando la vicepresidencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que abandonó por diferencias con la presidencia, ocupada por Lluís Llach. El ibicenco accedió al puesto al ser el segundo más votado. Fue vicepresidente primero del Parlament de Catalunya entre 2018 y 2021. Y uno de los hombres de confianza de Carles Puigdemont en su estrategia para llegar al Parlamento Europeo.

En 2021, los Mossos d'Esquadra lo detuvieron por requerimiento del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al no haberse presentado a declarar ante la jueza que investigaba por desobediencia a miembros de la Mesa de la Cámara catalana, de lo que fue absuelto.

Antes de marcharse a Catalunya, Costa formó parte, en Ibiza, de la Plataforma Antiautopista y Eivissa pel Canvi. Estudió Derecho y Ciencias Políticas y fue secretario del Consell de Formentera y abogado funcionario del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
  2. El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
  3. Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
  4. Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
  5. Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
  6. Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
  7. De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026
  8. Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada

Josep Costa, de vicepresidente de la Assemblea Nacional Catalana a letrado en un ayuntamiento del PP en Ibiza

Josep Costa, de vicepresidente de la Assemblea Nacional Catalana a letrado en un ayuntamiento del PP en Ibiza

Otorgan más de 100.000 euros en ayudas para la formación a enfermeras

Otorgan más de 100.000 euros en ayudas para la formación a enfermeras

Més solicita la comparecencia urgente de la consellera de Salud

Més solicita la comparecencia urgente de la consellera de Salud

El Hospital Son Espases entrega los Premios de Investigación 2025

El Hospital Son Espases entrega los Premios de Investigación 2025

La gerente de Son Espases despacha la cascada de salidas de su equipo directivo: «Tienen derecho a irse si es lo que quieren»

La gerente de Son Espases despacha la cascada de salidas de su equipo directivo: «Tienen derecho a irse si es lo que quieren»

Nazareth Castellanos, neurocientífica superventas: «Mucho sufrimiento es evitable con una alfabetización en higiene mental»

Donald Trump no vol més immigrants a les Balears

Mallorca hacia la zona única: Educación elimina las fronteras escolares para “fomentar la libre elección”

Mallorca hacia la zona única: Educación elimina las fronteras escolares para “fomentar la libre elección”
Tracking Pixel Contents