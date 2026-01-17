El Hospital Son Espases entrega los Premios de Investigación 2025

El Hospital Universitario Son Espases entregó ayer los Premios de Investigación 2025, que pretenden fomentar la actividad científica de todas las categorías de los profesionales del centro sanitario y recompensar la excelencia que han alcanzado en la materia. Estas ayudas a la investigación de Son Espases son una iniciativa anual de la Comisión de Investigación. En esta última edición, la dotación de los premios fue de 40.000 euros, que se repartieron en tres categorías: a la mejor publicación científica, que premia los artículos publicados que han tenido un factor de impacto más alto; al mejor proyecto piloto, para dar apoyo a proyectos que pueden ser financiados en convocatorias externas estatales e internacionales, y a las estancias con sustitución en otros centros de investigación nacionales o internacionales. En el acto de entrega participaron la consellera de Salud, Manuela García; el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; la directora gerente de Son Espases, Cristina Granados; la directora científica del IdISBa, Antònia Barceló; el presidente de la Comisión de Investigación, Antonio Oliver, y el coordinador de la Unidad de Investigación, Borja García-Cosío.