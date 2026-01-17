El Hospital Son Espases entrega los Premios de Investigación 2025
El Hospital Universitario Son Espases entregó ayer los Premios de Investigación 2025, que pretenden fomentar la actividad científica de todas las categorías de los profesionales del centro sanitario y recompensar la excelencia que han alcanzado en la materia. Estas ayudas a la investigación de Son Espases son una iniciativa anual de la Comisión de Investigación. En esta última edición, la dotación de los premios fue de 40.000 euros, que se repartieron en tres categorías: a la mejor publicación científica, que premia los artículos publicados que han tenido un factor de impacto más alto; al mejor proyecto piloto, para dar apoyo a proyectos que pueden ser financiados en convocatorias externas estatales e internacionales, y a las estancias con sustitución en otros centros de investigación nacionales o internacionales. En el acto de entrega participaron la consellera de Salud, Manuela García; el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; la directora gerente de Son Espases, Cristina Granados; la directora científica del IdISBa, Antònia Barceló; el presidente de la Comisión de Investigación, Antonio Oliver, y el coordinador de la Unidad de Investigación, Borja García-Cosío.
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Vecinos de Mancor de la Vall: 'Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
- Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
- De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026