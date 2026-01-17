La gerente de Son Espases despacha la cascada de salidas de su equipo directivo: «Tienen derecho a irse si es lo que quieren»

«Tenían todo el derecho a irse si es lo que quieren». Así responde la gerente del hospital Son Espases, Cristina Granados, a las acusaciones de presión sobre su equipo directivo después de la sucesión de dimisiones que ha sacudido la cúpula del centro en el último año. En total, diez miembros de su equipo han abandonado sus puestos en menos de un año: seis cargos del equipo directivo y otras cuatro jefas en el Servicio de Atención al Paciente, un nivel de inestabilidad sin precedentes en los quince años de historia del hospital.

Granados se ha defendido del malestar y las quejas después de la cascada de salidas desde enero de 2025, de las que se ha hecho eco este diario. Aunque sobre ella pesan acusaciones internas de ejercer una presión excesiva sobre los cargos directivos para que dejen sus puestos, la gerente lo rechaza de plano, asegura que no hay ningún patrón en las diez salidas y que no se ha forzado ninguna dimisión: «Se han ido porque han querido. Menos una persona, que fue un cese, el resto se han ido porque han decidido irse».

Voces dentro del hospital y diversas entidades sindicales han afirmado a este diario que el clima de trabajo bajo su dirección es "tenso" y "hostil". La gerente resta importancia al asunto y enmarca la inestabilidad de su equipo directivo en la complejidad de la gestión del hospital: «Exige muchas horas, mucho esfuerzo, estar disponible 24 horas. Hay gente que decide que no quiere ese nivel de dedicación», asegura. A su juicio, no es una situación excepcional: «Pasa en todos los hospitales, en todas las épocas. A mí me ha pasado en otros centros. La gente tiene tiene todo el derecho a irse si quiere».

Granados insiste en que los miembros de la dirección son puestos de confianza y defiende su derecho a configurar el equipo con el que trabaja. Sobre las cuatro dimisiones en Atención al Usuario, asegura algunas personas asumieron el cargo y posteriormente comprobaron que «no era lo que esperaban»: «Llegan, ven el trabajo y preguntan si pueden irse. Pues claro que pueden irse, yo no obligo a nadie a quedarse». Sin embargo, distintas fuentes hospitalarias han asegurado a este diario que el clima interno en la dirección dista de ser normal y describen un entorno laboral marcado por una tensión constante.

El director del Ib-Salut, Javier Ureña, también defiende que no hay un patrón en las salidas, incluso aunque se hayan producido de forma sucesiva, y las atribuye a trayectorias profesionales distintas. Subraya la complejidad de gestionar el mayor hospital de Baleares, con casi 6.000 profesionales, un presupuesto cercano a los 600 millones y altos estándares de calidad, y considera que el desgaste en puestos directivos es elevado.

El relato contrasta con el que trasladan fuentes internas del hospital y sindicales consultadas por este diario, que hablan de un clima de "fuerte presión" en la dirección del hospital. Describen una forma de liderazgo "rígida" y poco tolerante con la discrepancia, que habría provocado un rápido desgaste de quienes ocupaban cargos de responsabilidad.

Las dimisiones comenzaron más de un año después de la llegada de Granados, que fue nombrada gerente en septiembre de 2023, con la legislatura ya iniciada y con un equipo directivo previamente avalado por el Ib-Salut. El goteo arrancó en enero de 2025 y se prolongó hasta septiembre, con diez salidas en apenas nueve meses. A día de hoy, dos de esos puestos siguen sin relevo y sus funciones han sido redistribuidas internamente después de una reestructuración que la propia gerente reconoce: «No se relevarán. Es una cuestión de eficiencia». Cabe recordar que la reorganización del equipo ha desembocado en un organigrama más amplio que el anterior.