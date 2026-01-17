Algaida nombra Hijo Ilustre a Francesc Antich en un emotivo acto con autoridades y vecinos

El municipio de Algaida ha celebrado esta mañana un acto solemne para nombrar Hijo Ilustre a Francesc Antich, una distinción con la que ha reconocido la trayectoria política y humana del expresident de Baleares fallecido hace un año, además de su vinculación permanente con su pueblo. El evento ha reunido a autoridades, familiares y numerosos vecinos, que han acompañado a la familia en una jornada muy emotiva.

Uno de los ejes centrales de la ceremonia ha sido el discurso del hijo mayor del homenajeado, Tomeu Antich, quien ha intervenido en nombre de la familia y ha expresado un agradecimiento sentido al municipio. Con palabras sentidas y una emoción contenida, ha trazado un recorrido vital que ha conectado la biografía personal de su padre con los valores del servicio público y el compromiso social.

“Hoy no solo se ha reconocido a un expresidente, sino a un hombre de Algaida que nunca ha dejado de sentirse parte de este pueblo”, ha afirmado Tomeu Antich. “Mi padre ha entendido la política como una herramienta para mejorar la vida de la gente, y ese aprendizaje ha nacido aquí, en estas calles, en la escuela y en la plaza, escuchando y aprendiendo”.

En su intervención, el hijo mayor del expresidente ha subrayado que el nombramiento como Hijo Ilustre ha tenido un significado especial para la familia por proceder del ámbito local, “el lugar donde construyó su identidad y donde ha sido conocida sin cargos ni títulos”. Ha recordado la infancia y la juventud de su padre en Algaida y ha destacado su temprana implicación en la vida comunitaria, factores que, según ha explicado, han marcado su manera de asumir responsabilidades públicas en etapas posteriores.

“Cuando ha asumido responsabilidades institucionales de gran alcance, nunca ha perdido la referencia de lo cercano. Gobernar ha significado para él escuchar, dialogar y buscar acuerdos, incluso en los momentos más complejos”, ha señalado Tomeu Antich, en referencia a las etapas de gobierno autonómico de su padre.

El discurso ha incluido un agradecimiento explícito al Ayuntamiento y al conjunto del consistorio por impulsar la iniciativa, así como a los vecinos de Algaida por “haber mantenido viva la memoria y el reconocimiento a quienes han intentado servir con honestidad”. Tomeu Antich ha destacado también el papel de su madre y del resto de la familia. “Este reconocimiento ha pertenecido también a todas las personas que, desde el anonimato, han trabajado cada día por el bien común. Mi padre siempre ha dicho que nadie ha gobernado solo”, ha añadido.