Toman pasesión los nuevos cargos de las Juntas de Coeib y Aseib

El Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de Baleares (COEIB) y la Asociación de Ingeniería Industrial de las Islas Baleares (AESIB) celebraron el pasado 17 de diciembre, en el marco de su Junta General y Asamblea General, el acto de toma de posesión de los nuevos cargos electos. Las nuevas Juntas están presididas por Mateo Santiago Oliver Monserrat, que asume el cargo de Decano y le acompaña Jose Luís Villabrille Domínguez como Vicedecano y Vicepresidente.