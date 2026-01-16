Pescadores de Baleares se concentrarán este lunes en los puertos contra las nuevas obligaciones del sector

Los pescadores de Baleares están llamados este lunes a concentrarse en protesta por las nuevas obligaciones impuestas al sector, el día en que está previsto, además, que la flota artesanal permanezca amarrada.

En un comunicado, la Federación Balear de Cofradías ha avanzado que no se descarta una huelga indefinida.

Según han explicado, el sector ha presentado alegaciones ante la Secretaría General de Pesca denunciando que la aplicación rígida de las nuevas obligaciones de control derivadas del Reglamento (UE) 2023/2842 está generando graves perjuicios operativos, económicos y de seguridad para la flota artesanal española.

Se trata, han indicado, de normas pensadas sin atender la realidad diaria de la pesca artesanal y costera que pueden provocar el efecto contrario al perseguido. Así han advertido de inseguridad jurídica, pérdida de rentabilidad, deterioro del producto fresco y aumento innecesario de los riesgos en el mar.

Preavisos de llegada

La federación se ha referido a la imposición de una notificación previa de cuatro horas para la llegada a puerto y ha señalado que resulta materialmente imposible para embarcaciones que realizan jornadas inferiores a 24 horas y trabajan a escasa distancia de la costa.

"Se obliga a muchos barcos a permanecer parados en el mar, a pocos minutos del puerto, solo para cumplir un trámite administrativo. Esto no tiene ningún sentido, reduce ingresos, empeora la calidad del pescado y pone en riesgo a las tripulaciones", han indicado.

Han añadido que esta obligación vulnera el principio de proporcionalidad, contradice los propios considerandos del reglamento europeo y choca con la normativa de seguridad marítima, que otorga prioridad absoluta al criterio profesional del capitán y a la protección de la vida humana en el mar.

El kilo cero: una exigencia absurda e insegura

La segunda novedad, según han explicado, obliga a registrar en el Diario Electrónico de Pesca que se lleva a bordo todas las capturas desde el 'kilogramo cero', incluso cantidades mínimas o incidentales.

La normativa europea exige cantidades "estimadas", no pesadas y pretender exactitud absoluta a bordo mientras se navega es técnicamente imposible y jurídicamente insostenible, han argumentado.

"Exigir al patrón que anote décimas de kilo en pleno trabajo, en movimiento, no mejora el control, sino que genera errores, inseguridad jurídica y más riesgo de accidentes", han avisado.

Ante este escenario, los pescadores reclaman la exención total de la obligación de notificación previa para embarcaciones con mareas inferiores a 24 horas, que no se sancione la omisión o discrepancia de cantidades insignificantes imposibles de estimar con fiabilidad, y que se adopten medidas cautelares inmediatas mientras se tramitan las exenciones previstas en la normativa europea.

La Federación de Cofradías ha hecho hincapié en que el sector no se opone al control ni a la trazabilidad, pero exige que las normas se apliquen "con sentido común, proporcionalidad y respeto a la realidad operativa de la flota artesanal y costera".

El sector ha pedido al Ministerio que actúe inmediatamente y defienda ante la Comisión Europea las flexibilidades que el mismo Derecho de la Unión ya contempla para evitar un daño injustificado a uno de los sectores más tradicionales y estratégicos del litoral español.