María Zarraluqui sale de Meliá tras 25 años de liderar su expansión: José María Dalmau toma el relevo

El sector turístico sigue avanzando las novedades de sus equipos directivos con entradas y salidas coincidiendo con el inicio del año y a las puertas de la inauguración de la feria Fitur, que arranca el miércoles 21 en Madrid. Meliá Hotels International anuncia este viernes la marcha de la histórica María Zarraluqui que ha estado 25 años al frente de la expansión de la compañía. Mientras, la hotelera opta por reestructurar su directiva con talento de la casa. José María Dalmau se convierte en el vicepresidente Business Development en el área global de Expansión y Manuel Riego pasa a ser el vicepresidente de Ventas y Marketing.

Con los ascensos de Dalmau y Riego la hotelera da muestra de su apuesta por el desarrollo interno. A la vez Meliá destaca "la valiosa contribución" de Zarraluqui, que se ocupaba de la dirección global de Expansión y que "deja la compañía después de 25 años de crecimiento con ella al frente de la exitosa estrategia" que se ha llevado a cabo durante un cuarto de siglo. La familia Escarrer le desea a Zarraluqui "el mayor éxito en el nuevo reto profesional que emprende". Por el momento no ha transcendido adónde se va.

María Zarraluqui abandona Meliá. / DM

Dalmau asume el área global de Expansión dentro de su responsabilidad de desarrollo de negocio, que ya engloba funciones estratégicas como las franquicias, el Club Meliá y los ingresos adicionales al negocio hotelero, explica la compañía en una nota de prensa. Y Riego en sus nuevas responsabilidades al frente de Ventas y Marketing incluye el área comercial, revenue management y marketing.

A ambos directivos les avala una "brillante trayectoria en la casa". José María Dalmau Domenech se incorporó a la compañía en 1992 y dirigió la transformación de las áreas Comercial y de Marketing. Ahora tendrá la responsabilidad de liderar los retos de crecimiento marcados en el plan estratégico 2025 – 2027.

Manuel Riego Corujedo, que ha contribuido al posicionamiento de las marcas del grupo y al fortalecimiento de su actividad comercial, en su nueva responsabilidad espera seguir fortaleciendo dicha actividad con una visión holística del negocio y un conocimiento integral del cliente y de las nuevas tendencias y canales de comunicación del grupo, señala Meliá.

Mejor empleador

Por otro lado, Meliá destaca que ha vuelto a situarse como la empresa más atractiva para trabajar en el sector turístico en el ranking Merco Talento España 2025, lo que viene a reforzar su apuesta “por una cultura corporativa que, respaldada por más de 70 años de historia, sitúa a las personas en el centro, promoviendo su desarrollo, bienestar y diversidad, y creando oportunidades que fortalecen su propuesta de valor como empleador de referencia”.

La hotelera también cuenta con la certificación Top Employer Enterprise, lo que impulsa su posicionamiento en un contexto de creciente competencia por el talento, especialmente en el sector turístico.

“La atracción y fidelización del talento es uno de los principales desafíos estratégicos para el sector", dice Gabriel Escarrer

“La atracción y fidelización del talento se ha convertido en uno de los principales desafíos estratégicos para el sector turístico”, dice Gabriel Escarrer, presidente y CEO de la hotelera, que manifiesta su orgullo por "seguir recibiendo este reconocimiento año tras año”.

Merco evalúa desde el año 2000 la reputación de empresas, líderes e instituciones y se ha convertido en el principal proveedor de estudios de reputación en Iberoamérica. La metodología del ranking ha sido revisada de forma independiente por KPMG.

Maldivas, nuevo destino

En cuanto a la expansión de Meliá, esta semana ha anunciado su llegada a un nuevo destino: Maldivas. Abre sus puertas Meliá Whale Lagoon Maldives, un resort todo incluido 5 estrellas. Los huéspedes, explicaba la hotelera, serán trasladados en hidroavión hasta este enclave, junto al Área Marina Protegida de South Ari, célebre por sus avistamientos de tiburones ballena y mantarrayas durante todo el año. El resort cuenta con 100 villas privadas frente al océano.

Próximamente, la compañía sumará a su cartera otro activo en Maldivas, el hotel Amilla, ubicado en el corazón de Baa Atoll, Reserva de la Biosfera de la UNESCO, como parte de la marca de lujo The Meliá Collection.