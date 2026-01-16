Mamás en Acción y Son Espases unen esfuerzos para los más pequeños
La ONG, que acompaña a menores que están hospitalizados solos, aterriza en la isla y continúa su expansión y suma ya 54 hospitales en toda España. Más de 80 personas se han interesado por ser voluntarios y recibirán su primer curso de formación. A través del proyecto Curasana, los voluntarios de Mamás en Acción acompañan a los menores tutelados, víctimas de malos tratos que se encuentran inmersos en procesos judiciales o, por último, hijos de familias vulnerables.
