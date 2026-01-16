La jornada media pactada se sitúa en 38,7 horas semanales

El análisis de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, a partir de los datos facilitados por la Dirección General de Trabajo, muestra que la jornada laboral media pactada en los convenios colectivos en Balears se sitúa en 38,7 horas semanales, tanto si se analizan los convenios vigentes durante 2025 como los convenios firmados y publicados en el BOIB durante este año. Este cálculo incluye los convenios de empresa, sectoriales y de las administraciones públicas, y permite obtener una fotografía real del tiempo de trabajo pactado en el mercado laboral balear. En concreto, la media de jornada semanal es de 39,4 horas en el sector privado, mientras que en las administraciones públicas se sitúa en 36,8 horas. En cuanto a los convenios sectoriales, la media alcanza también las 39,4 horas semanales.