El Hospital de Manacor empezará a derivar partos a otros centros a partir del lunes por falta de ginecólogos

El Hospital de Manacor comenzará a derivar partos y urgencias ginecológicas demorables a otros hospitales a partir de este lunes, 19 de enero, debido a la falta de ginecólogos para cubrir las guardias. La medida, que la conselleria de Salud presenta como un "plan de contingencia", supone una reducción del servicio por las tardes en el centro que da cobertura a más de 130.000 personas del Llevant de Mallorca.

Según ha explicado Salud en una nota de prensa, a partir de las 15.00 horas las guardias de Ginecología quedarán cubiertas por un solo facultativo, en lugar de los dos habituales. En la práctica supone que, cuando llegue una urgencia que pueda demorarse, el hospital valore derivar a la paciente a otro centro, en coordinación con el SAMU 061 y con los servicios de Ginecología de otros hospitales.

Desde Salud aseguran que "los paritorios seguirán abiertos" y por tanto los partos urgentes y las situaciones vitales se seguirán atendiendo en Manacor. Sin embargo, si el caso no es urgente o si coinciden dos o más partos al mismo tiempo por la tarde, uno de ellos tendrá que trasladarse a otro hospital. "Se valorará caso a caso", insisten desde la Conselleria, que subraya que las mujeres embarazadas del Llevant acudirán al Hospital de Manacor y será allí donde se decida si se las atiende o se las deriva.

En todo caso, aclaran desde Salud, la medida afecta exclusivamente a las urgencias y a los partos que se produzcan por la tarde. El seguimiento de los embarazos, las consultas programadas y la actividad ordinaria de mañana no se verán alterados, según recalcan. Tampoco se cierran los paritorios, aseguran, aunque sí se asume que no todos los partos podrán atenderse en el centro.

El PSIB-PSOE ya advirtió riesgo de cierre del paritorio por la falta de ginecólogos y la sobrecarga de guardias, una denuncia que la Conselleria trató de rebajar entonces. Ahora, el propio Govern reconoce que las bajas sobrevenidas de varios facultativos han obligado a reducir de manera "excepcional" el número de profesionales de guardia, pasando de dos a uno.

Desde Salud defienden que, pese a esta reorganización, "la atención ginecológica está garantizada con los mismos índices de seguridad para las pacientes". Con todo, el cambio supone que a partir del lunes algunas mujeres del sector sanitario de Llevant deberán desplazarse a otros hospitales para dar a luz, algo que hasta ahora solo ocurría de forma puntual.

El Hospital de Manacor atiende a mujeres de municipios como Manacor, Capdepera, Artà, Son Servera, Felanitx, ses Salines, Vilafranca, Petra, Sant Joan o Montuïri. En condiciones normales, las guardias de parto se cubren con dos ginecólogos para garantizar la seguridad, un estándar que ahora no podrá mantenerse por las tardes.

Igualmente, la conselleria de Salud asegura que trabaja con el resto de hospitales públicos para buscar y contratar nuevos especialistas en ginecología y resolver la situación "lo antes posible". Mientras tanto, el plan de contingencia seguirá activo, con un escenario que obliga a reorganizar los partos y a asumir derivaciones en un servicio tan sensible como el de maternidad.