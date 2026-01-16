Globales compra tres hoteles en Mallorca y ya suma 57 en propiedad

Globales Hotels acaba de incorporar tres nuevos hoteles a su cartera. Se trata de los establecimientos Concord (4 estrellas, 142 habitaciones, en primera línea de playa) y Janeiro (4 estrellas, 233 habitaciones), ubicados en Can Picafort, e Isabel (3 estrellas y 113 habitaciones), situado en Cala Bona que formaban parte de la cadena Ferrer y que se comercializaban bajo la marca Caprice Hotels. Con la adquisición de estos tres activos al fondo Cerberus la compañía de la familia Carrillo continúa con su crecimiento hasta sumar 57 establecimientos, todos ellos en propiedad.

Cabe recordar que fue en 2022 cuando Cerberus entró en Ferrer, haciéndose con la mayoría del capital de la cadena mallorquina, si bien la familia Ferrer siguió entonces manteniendo presencia en la compañía.

Así Cerberus culmina la desinversión de los activos pertenecientes a Caprice Hoteles, antes Ferrer Hotels. «Estamos orgullosos de lo conseguido en los últimos tres años, y ha sido un placer trabajar con Globales», dice el CEO de Caprice, Esteban Xamena. Arranca ahora una segunda fase quedando tres hoteles bajo la marca Caprice (Sa Coma Park, Tamarindos y Playa de Alcudia) y el plan de crecer vía alquiler, gestión y adquisiciones junto con Cerberus con los Ferrer ya fuera.