Cómo la dependencia del turismo afecta a las finanzas públicas de Baleares

El modelo económico de Baleares basado en el turismo ha sido durante décadas un potente motor de crecimiento y empleo, pero también tiene un efecto directo, y a menudo poco visible, sobre las finanzas públicas de la comunidad. La fuerte estacionalidad de la actividad, la volatilidad de los ingresos y la presión estructural sobre los servicios públicos condicionan la capacidad del Govern para planificar su gasto y cumplir con las reglas fiscales vigentes.

El diagnóstico no procede del ámbito político, sino de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en su último informe sobre la reforma del marco fiscal nacional identifica debilidades estructurales que afectan especialmente a comunidades con economías turísticas y cíclicas, como Baleares.

Ingresos volátiles y presupuestos condicionados

En Baleares, una parte sustancial de la recaudación autonómica depende directa o indirectamente del turismo: impuestos ligados al consumo, a la actividad empresarial y al empleo estacional. Esta dependencia provoca que los ingresos públicos fluctúen con intensidad de un año a otro en función de factores externos como la coyuntura internacional, la conectividad aérea o el comportamiento del turismo europeo.

El problema surge cuando esta volatilidad choca con un sistema fiscal diseñado para economías más estables. Las reglas fiscales nacionales se evalúan de forma anual y no permiten compensar desviaciones entre ejercicios, lo que obliga a realizar ajustes rápidos cuando la recaudación se resiente, incluso si el impacto es coyuntural.

Gasto estructural para una población que se multiplica

La estacionalidad no solo afecta a los ingresos. Durante los meses de máxima afluencia turística, Baleares ve multiplicada de facto su población, lo que dispara la demanda de servicios públicos esenciales como sanidad, transporte, seguridad o gestión ambiental.

Sin embargo, estos servicios no pueden dimensionarse solo para los meses de invierno. El gasto estructural debe mantenerse durante todo el año, aunque los ingresos no lo hagan con la misma intensidad. Esta asimetría es uno de los principales retos financieros de la comunidad y uno de los puntos ciegos del actual sistema de reglas fiscales, que no incorpora indicadores vinculados a la población flotante ni a la presión turística.

Regla de gasto y ajustes procíclicos

La AIReF advierte de que la regla de gasto nacional, aplicada de forma estrictamente anual, tiene un efecto procíclico en comunidades como Baleares. En los años de menor actividad turística, el sistema obliga a contener o recortar el gasto para cumplir los límites, justo cuando más necesario sería sostener la inversión pública y los servicios.

Este diseño no solo dificulta la gestión presupuestaria, sino que también genera incentivos poco eficientes, como agotar el margen de gasto en los años buenos por miedo a perderlo en ejercicios posteriores.

Objetivos fiscales uniformes para realidades distintas

Otro de los elementos que tensiona las finanzas públicas baleares es el reparto homogéneo de los objetivos de estabilidad entre comunidades autónomas. Baleares comparte los mismos límites fiscales que territorios con economías menos estacionales y menor presión sobre los servicios públicos.

Según la AIReF, esta uniformidad reduce la credibilidad del sistema y dificulta el cumplimiento real de las reglas. Para Baleares, supone asumir compromisos que no siempre reflejan su estructura económica ni su necesidad de mantener un gasto público elevado para atender la demanda turística.

Inversiones estratégicas bajo presión

La dependencia del turismo obliga a Baleares a invertir de forma constante en infraestructuras, sostenibilidad ambiental y movilidad. Son inversiones necesarias para mantener la competitividad del destino y mitigar los impactos del modelo turístico, pero su carácter plurianual choca con una regla de gasto que no distingue entre gasto corriente e inversión estratégica.

El resultado es una planificación limitada, con proyectos que se fragmentan en el tiempo o se retrasan para evitar incumplimientos formales de las reglas fiscales.

Una reforma fiscal clave para el futuro de Baleares

El debate abierto sobre la reforma del marco fiscal nacional ofrece una oportunidad para corregir estas disfunciones. La AIReF propone avanzar hacia un sistema con mayor orientación a medio plazo, objetivos más realistas y una mayor adaptación a la realidad de cada comunidad autónoma.

Para Baleares, esto implicaría un marco que reconozca explícitamente el impacto de la dependencia turística en sus finanzas públicas y que permita gestionar mejor la estacionalidad, planificar inversiones y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos sin recurrir a ajustes improvisados.