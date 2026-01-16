Las croquetas preferidas de los mallorquines

Las croquetas siguen triunfando a domicilio en las Islas Baleares y en Mallorca. Así lo reflejan los datos: durante 2025 se pidieron casi 18.000 croquetas a través de la app de Glovo en el archipiélago. Enero fue el mes del año con más pedidos. Solo en un día, el 2 de febrero, se vendieron en la región a través de la plataforma 140 croquetas, lo que equivale a casi 6 unidades por hora.

Por ciudades, Palma lidera el ranking con más pedidos de croquetas seguida por Inca e Ibiza. En cuanto a sabores, las croquetas favoritas de los baleares son las croquetas de pollo, seguidas por las de cocido y, en tercera posición, las de jamón.

Los tres restaurantes preferidos de Mallorca para comer croquetas

Las croquetas más demandadas por los usuarios de Glovo en Palma se sirven en Coyunda, restaurante que abrió sus puertas en 1999 y ofrece diferentes tipos de croquetas desde las clásicas de jamón ibérico hasta las de bacon y queso parmesano. Le siguen las croquetas de Asador Real y, completan el ranking, la amplia variedad de croquetas de La Rosa Vermutería: txuletón; espinacas, queso azul y nueces, e incluso croquetas de arroz con leche.

Nil Camacho, responsable de Glovo en las Islas Baleares, explica: “En este Día Internacional de la Croqueta celebramos mucho más que una receta icónica; celebramos un símbolo de nuestra gastronomía y de esos momentos compartidos alrededor de una mesa. Cada vez hay más establecimientos que apuestan por esta receta con nuevos formatos y sabores, y esto la convierte en la receta tradicional de la gastronomía nacional más pedida a domicilio”.