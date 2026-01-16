Comeremos chalets de ternera, según Terraferida

La aniquilación de Mallorca no admite ni la coartada esteticista.

Puestos a destruir la isla, se imponía un mínimo de gusto. En cambio, la construcción de un chalet diario salvo los domingos y fiestas de guardar ha degenerado en un basurero urbanístico con firma. En paralelo a las siglas ETV que se inventó Josep Aloy para marcar a hierro las viviendas destinadas al alquiler turístico, los bodrios que se multiplican en rústico deberían incluir el nombre de sus perpetradores. En rótulos fluorescentes.

Mallorca va camino de un siglo de ‘baléarisation’, el término acuñado por ‘Paris Match’ en los años cincuenta como parodia de la ‘bétonnisation’ que define en francés la construcción masiva, y que la revista centraba en Calvià. El regreso a la actividad del colectivo ecologista Terraferida, ahora con una irisación optimista, vuelve a asestar un mazazo a la realidad mallorquina. Nunca se construyó tanto para tan pocos.

La entrega del territorio mallorquín a los extranjeros no prosigue inalterable, sino que se acelera. Implica el confinamiento creciente de los nativos, que han abonado las infraestructuras explotadas por desaprensivos de pago a quienes se debería denominar ladrones sin ruborizarse. La picaresca se limitaba antaño a la caseta de aperos ilegal, ahora mismo se centra en la mansión no menos pirata. Las sanciones, si llegan, tardarán años en sustanciarse. A diferencia de las multas de la ORA.

Hasta PP/Vox reconocen ya que en Mallorca sobra gente, pero se niegan a adoptar la mínima medida que garantice el abastecimiento elemental de agua o víveres. Comeremos chalets de ternera, según los datos que aporta Terraferida. Un millón de personas giran como el jumento en la noria, construir es más importante que alimentarse, la isla sigue una estricta dieta de cemento.

Para agotar la capacidad de sorpresa, el liderazgo municipal en la construcción de un chalet diario corresponde a Campos, la nueva capital de Mallorca. Desde el prisma urbanístico, el ascenso al Consolat del grupo de presión del sur de la isla fue allanado por la autopista de PSOE/Més, que constituye la única herencia del Pacto de Progreso. La basura carece de ideología, ningún partido quiere abjurar de la religión local.